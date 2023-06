Potrebujeme byť odolnejší voči zahraničným zásahom, tvrdí Bilčík a inšpirovať sa môžeme Britániou

Boj proti dezinformáciám

26.6.2023 (SITA.sk) - Rusko má veľký záujem naštrbiť zahraničnopolitickú orientáciu našej krajiny ako jedného z najbližších spojencov Ukrajiny a musíme urobiť maximum, aby sme pred septembrovými voľbami zabezpečili na Slovensku férovú a slobodnú kampaň.Skonštatoval to europoslanec Vladimír Bilčík Demokrati ), ktorý v pondelok vycestoval do Londýna, kde ako spravodajca Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné zasahovanie (ING2) vedie sedemčlennú europoslaneckú misiu.Jej cieľom je posilniť európsku spoluprácu v zápase s dezinformáciami a hybridnými hrozbami v pobrexitovom období. Podľa Bilčíka sa Slovensko môže inšpirovať krokmi, ktoré Veľká Británia robí v boji proti dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu.Bilčík dodal, že Európsky parlament si jasne uvedomuje hrozby, ktorým čelí od tretích krajín. Autoritárske režimy na čele s Ruskom a Čínou majú záujem oslabovať nielen Európsku úniu a jej inštitúcie, ale aj jednotlivé členské štáty.„Potrebujeme byť voči týmto zahraničným zásahom odolnejší. Aj preto sme dnes práve v Londýne. Cieľom našej misie je bližšie sa oboznámiť s opatreniami, ktoré Veľká Británia prijala, aby ochránila svoj parlament a ďalšie inštitúcie pred zásahmi z tretích krajín a hybridnými hrozbami,” povedal Bilčík.Členovia delegácie sa stretnú s poslancami Dolnej snemovne, Snemovne lordov i zástupcami britskej exekutívy, ktorí pripravovali nové pravidlá a štandardy pre bezpečnejšie fungovanie britských verejných inštitúcií.Bilčík zdôraznil bezprecedentnú skúsenosť Veľkej Británie s brexitom, ktorý sa udial aj pre dezinformácie a nekalé zasahovanie Ruska do vnútorného fungovania krajiny.„Britský parlament prijal náležité opatrenia, o ktorých sa počas stretnutí so zástupcami parlamentu a exekutívy plánujeme dozvedieť čo najviac,“ doplnil europoslanec.Výbor Európskeho parlamentu so skratkou ING2 dostal rozšírený mandát pripraviť opatrenia pre väčšiu ochranu europoslaneckej práce pred nekalými zahraničnými vplyvmi po minuloročnom škandále Katar Gate , keď boli niektorí európski poslanci z frakcie socialistov obvinení z podplácania výmenou za zlepšovanie medzinárodného obrazu o Katare.Záverečná správa ING2 prináša odporúčania pre Európsky parlament, ako sa brániť proti korupcii a pred nebezpečnými zásahmi z tretín krajín. V pléne europarlamentu sa bude o tejto správe hlasovať v júli.