TAURIS potvrdil svoje líderstvo. Na Danubius Gastro získal najviac ocenení

Holding ECO-INVESTMENT, a.s.:

12.4.2024 (SITA.sk) -Výrobky majstrov mäsiarov z TAURIS-u a tradičného výrobcu tresky RYBA Košice , ktorá je súčasťou spoločnosti, patria na prestížnom veľtrhu Danubius Gastro už tradične medzi tie najoceňovanejšie.hovorí prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo, do ktorého portfólia patrí aj TAURIS a.s. Dodáva, že tento rok sa značke podarilo získať aj cenu za najkrajšiu expozíciu.Porota ocenila vizuálne a chuťovo atraktívne novinky od TAURIS-u, ktoré vynikali svojou jedinečnosťou a plnohodnotnou chuťou mäsa. Jednou z nich je pomaly sušená klobása s príznačným názvom. "Capriccio" v preklade z talianskeho jazyka znamená rozmar spojený s pôžitkom z jedla. Na výrobu tohto produktu sa používa čerstvé chudé bravčové mäso rozrobené vo vlastnej rozrábke. Doplnený je tvrdou chrbtovou slaninou, ktorá vytvára typickú chuťovú mozaiku. Proces sušenia trvá až štyri týždne. Sladko-korenistú chuť dodáva klobáse aníz a ligurček, biele a čierne korenie zasa dotvára celkový chuťový profil. Popri originálnej verzii je k dispozícii aj klobása s efektnou imitáciou ušľachtilej plesne pod názvom Capriccio klobása bianco. Exkluzivitu výrobku znásobuje estetická ručne vytvorená viazanička viacerých klobások.Cenu Danubius Gastro 2024 si odniesli aj exkluzívnez produktového radu najvyššej kvality Tauris Gold. Nechýba medzi nimi paštéta Srnec, Diviak, Daniel s bylinkami alebo so štyrmi druhmi korenia. Mäso, ktoré sa do výrobkov používa, pochádza výhradne zo slovenskej zveriny z vlastnej rozrábky. Pre výnimočnú plnú chuť sa do paštét pridáva aj čerstvo rozrobená bravčová slanina, ktorú majstri mäsiari získavajú z čerstvých bravčových polovíc. Paštéty sa perfektne hodia na rôzne špeciálne príležitosti k rôznym druhom pečiva. Paštéty sú exkluzívne dostupné v značkovej sieti TAURIS - v predajniach Mäsiarstvo u Býka.Ocenenie si však vyslúžili nielen novinky od TAURIS-u, ale odborníkov zaujali aj novinky v produktovom rade od spoločnosti RYBA Košice –. Údené pochúťky boli inšpirované slnečným Španielskom, kde je tento druh pochúťok z rýb veľmi obľúbený. Hoki sa najprv údia dymom z bukového dreva, delikátne vyúdené filetky sú následne naložené do chutného oleja s marinovanou cibuľkou. Na výber je verzia v oleji ochutenom o rôzne koreniny, ako napríklad sušená mrkva a cesnak, či verzia v pikantnom oleji s prídavkom extraktu z pálivej papriky.Gastronomická oslava Danubius Gastro sa koná od 11. do 14. apríla v Inchebe. Každý milovník dobrého jedla si na veľtrhu nájde množstvo chutných a voňavých zážitkov. Vo štvrtok a v piatok v stánku TAURIS mali návštevníci možnosť ochutnať zverinu a grilovacie produkty, ktoré exkluzívne pripravil šéfkuchár Jaro Ertl.hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda.Okrem paštét zo zveriny, Capriccio klobás a Údených hoki v oleji, môžu návštevníci ochutnať širokú paletu ďalších výborných výrobkov, ktoré boli nominované na Danubius Gastro, ako napríklad Parížsky šalát s chrenom a Fazuľový šalát s chrenom či Slonia pochúťka. Tento šalát je inšpirovaný retro receptom, ktorý kedysi poznala nejedna domácnosť. Spája paradajkový pretlak s majonézou z vlastnej výroby. Lahodná zmes je doplnená chutnou mäkkou salámou vlastnej výroby a sterilizovanou zeleninou v dokonalom pomere. Na ochutnávku budú aj novinky z grilu. Degustačný stánok bude otvorený až do nedeľňajšieho obeda. Okrem toho, že návštevníci môžu ochutnať chutné výrobky, budú si ich môcť aj nakúpiť za zvýhodnené ceny.Tohtoročný úspešný ročník Danubius Gastro je podľa slov generálneho riaditeľa pre spoločnosť hnacou silou do budúcna:Spoločnosť Tauris a.s. je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. Je to česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rozličných oblastiach v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svojho založenia holding podporuje viacero charitatívnych projektov v zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre a športe.Informačný servis