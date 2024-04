Údajné zastavenie eurofondov je len politická hra. Kmec vyzval Progresívne Slovensko, aby prestalo škodiť štátu (video)

Oficiálne rozhodnutie nebolo prijaté

Spomínajú aj slovník Fica

12.4.2024 (SITA.sk) - Podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec Hlas-SD ) skritizoval „politiku strašenia" slovenských opozičných strán. Tvrdí, že hnutie Progresívne Slovensko Matovičovo hnutie Slovensko zneužívajú európske fóra na vnútropolitický boj, šíria dezinformácie a nepravdy v prípade pozastavenia eurofondov pre Slovensko.Takáto politika podľa neho negatívne ovplyvňuje vnímanie Slovenska na európskej scéne a ide len o predvolebnú hru založenú na strachu zo strany opozície. Zároveň ju vyzval, aby prestala šíriť paniku.„Je neprijateľné, aby sa vnútorné politické zápasy exportovali mimo krajiny a negatívne tak ovplyvňovali našu pozíciu v Európe. Chcem zdôrazniť, že žiadne oficiálne rozhodnutie o zastavení finančných prostriedkov z Európskej únie nebolo prijaté. Naša komunikácia s Európskou komisiou EK ) stále pokračuje. Naši občania si pamätajú, ako ste vládli. Najlepšie urobíte, ak necháte štandardný dialóg s Európskou komisiou prebiehať bez vašich špinavých hier,” uviedol Kmec.Podľa poslankyne parlamentu Veroniky Remišovej (klub hnutia Slovensko) je z listu, ktorý zaslala Európska komisia vláde Roberta Fica Smer-SD ) zrejmé, že EK má o všetkých krokoch, ktoré sa na Slovensku dejú, veľmi podrobný prehľad.„Dokonca má veľmi podrobný prehľad o tom, čo sa deje na generálnej prokuratúre. EK pochybuje o tom, či Slovensko dokáže účinne skontrolovať to, či sa európske peniaze nerozkrádajú. Slovensko je čistým príjemcom, čo znamená, že z európskeho rozpočtu dostávame viac peňazí, ako do neho prispievame," vysvetlila Remišová.List od EK taktiež spomína hrubosť a vulgarizmy, ktoré v poslednej dobe používa predseda vlády.„Fico si začal vymýšľať nepriateľa, začal strašiť bájnymi atentátmi na neho a na jeho partajníkov a snaží sa pripraviť ľudí na to, že mestá a obce prídu o desiatky či stovky miliónov eur, ktoré sa mali použiť na rozvoj regiónov," povedala Remišová. Zodpovednosť za ekonomické škody, ktoré nám hrozia podľa EK nesie Fico, ale vo veľkej miere aj generálny prokurátor Maroš Žilinka „Komisia totiž neverí vláde, pretože rozbitím Národnej kriminálnej agentúry a zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry sa de facto znefunkčnilo vyšetrovanie veľkých eurofondových zlodejín," parafrázovala list od EK poslankyňa.