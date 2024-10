TAURIS v ankete naj zaMÄStnávateľ

Podpora zdravia a bezpečnosti: Prioritou je zaistiť bezpečné a zdravé pracovné podmienky. Pravidelné zdravotné prehliadky, tréningy zamerané na prvú pomoc, na bezpečnosť pri práci a ergonomické pracovné prostredie sú základom politiky spoločnosti.



Vzdelávanie a rozvoj: V TAURIS, a.s. veria v neustále vzdelávanie. Organizujú pravidelné školenia, workshopy a semináre, ktoré podporujú odborný aj osobnostný rast zamestnancov. Tento prístup im pomáha zlepšovať svoje zručnosti a získať nové poznatky, ktoré môžu aplikovať v praxi.



Programy starostlivosti o zamestnancov: TAURIS ponúka rôzne výhody, vrátane stravovacích poukážok, zdravotných benefitov a príspevkov na rekreáciu. Pravidelné teambuildingové akcie prispievajú k posilňovaniu tímového ducha a udržujú dobré pracovné vzťahy.





Podpora športu: Spoločnosť dlhodobo sponzoruje lokálne športové kluby a podujatia, najmä v oblasti futbalu a hokeja. Týmto spôsobom chce prispieť k rozvoju talentov a podporiť zdravý životný štýl nielen svojich zamestnancov, ale aj širšej verejnosti.



Charitatívne projekty: Pravidelne sa zapája do charitatívnych aktivít, ktoré pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú. Spolupracuje s rôznymi nadáciami a organizáciami, ktorým poskytuje podporu vo forme finančných darov alebo produktov.



Ekologické iniciatívy: TAURIS sa aktívne zapája aj do projektov zameraných na ochranu životného prostredia. Znižuje uhlíkovú stopu svojich výrobných procesov, podporuje recykláciu a dbá na udržateľnosť vo všetkých aspektoch svojej činnosti.



16.10.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť TAURIS a.s. prešla náročným nominačným procesom a bola zaradená do ankety o naj zamestnávateľa 2024 v kategórii Výroba a priemysel. Cieľom ankety je zverejniť rebríček zamestnávateľov, ktorí dokážu ľudí na Slovensku osloviť svojím prístupom k zamestnancom a prostredím, ktoré pre svojich ľudí vytvárajú. Tak ako všetky úspechy, aj tento sa môže uskutočniť len vďaka spokojným zamestnancom.Hlasovať za spoločnosť TAURIS a.s. v tejto ankete môžete tu:Kvalitu výrobkov TAURIS ako je ZIPSER šunka, ZIPSER párky, TOREADOR saláma a iné vytvárajú hlavne ľudia, ktorí ich pripravujú. Pri naj ľuďoch to všetko začína aj končí a bez nich by sa firmy nepohli nikam.Spoločnosť TAURIS, a.s., je jedna z popredných potravinárskych spoločností na Slovensku, ktorá aktuálne zamestnáva 1484 zamestnancov po celom Slovensku. Súčasťou je aj 105 predajní Mäsiarstvo u Býka a RYBA bistro v 75 mestách a obciach na Slovensku.TAURIS nielen ponúka kvalitné mäsové výrobky, ale aktívne sa stará aj o svojich zamestnancov a komunitu. Tento prístup odráža jej filozofiu, že spokojní zamestnanci sú základom úspechu celej spoločnosti. Sústredí sa na vytváranie podmienok, ktoré podporujú zdravie, pohodu a osobný rozvoj každého člena tímu. Starostlivosť o zamestnancov si v spoločnosti TAURIS, a.s. uvedomujú a vedia, že práve zamestnanci sú hnacou silou úspechu. Preto vyvinuli viacero iniciatív, ktorými sa snažia zlepšiť ich pracovné prostredie a celkovú spokojnosť.V akciovej spoločnosti TAURIS si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto podporujú viaceré spoločenské a športové aktivity a snažia sa byť aktívnym členom komunity, v ktorej pôsobia.Cieľom je, aby spoločnosť TAURIS bola nielen miestom, kde ľudia radi pracujú, ale aj inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju spoločnosti a zlepšeniu životných podmienok všetkých ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu.Ak chcete podporiť spoločnosť TAURIS, a.s. v tejto ankete, môžete tak urobiť do 15. decembra 2024 na adrese: https://najzamestnavatel.sk/hlasovanie ĎakujemeInformačný servis