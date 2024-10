Vyskytuje sa u Vás v rodine rakovina prsníka? Union Vám zaplatí test, ktorý odhalí DNA predispozície na toto ochorenie

16.10.2024 (SITA.sk) - V prípade zdravia hrá genetika dôležitú rolu a týka sa to aj rakoviny. Približne 1 žena z 10-tich môže od svojich rodičov zdediť DNA mutáciu génov BRCA1 alebo BRCA2, s ktorou je spojené vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka. Ak máte aj Vy v rodine aspoň jeden prípad rakoviny prsníka, máte možnosť k prevencii ochorenia pristúpiť mimoriadne zodpovedne."Union ako jediná zdravotná poisťovňa prepláca svojim poistenkám špeciálny DNA test nazývaný BRCAscreen v hodnote 130 eur, ktorý spoľahlivo odhalí DNA predispozície na dedičnú rakovinu prsníka," hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ZP Union. "Test si môže zaplatiť sám záujemca, pre poistencov Unionu je však zadarmo, ak ho indikuje lekár so špecializáciou lekárska genetika alebo klinická onkológia. Ten odoberie vzorku krvi alebo ster z vnútornej strany líca a zašle ho do laboratória. Výsledok DNA testu je známy spravidla do 10 dní. Test sleduje prítomnosť najčastejších BRCA1/2 mutácií známych v slovenskej populácii," vysvetľuje Michal Konečný, odborný riaditeľ Laboratória genomickej medicíny, GHC GENETICS SK v Bratislave, ktoré vykonáva rôzne genetické testy.V prípade, že bude výsledok pozitívny a dokáže sa prítomnosť mutácie, má žena automaticky nárok na špeciálny preventívny manažment s prísnym sledovaním zdravotného stavu a doplnením spektra preventívnych vyšetrení ako napr. sonografia, či mamografia prsníkov. Nárok na genetické vyšetrenie majú následne aj jej pokrvní príbuzní. Bližšie informácie o výsledku vyšetrenia a potrebnej dispenzarizácii poskytne žene v rámci genetickej konzultácie klinický genetik. "Vďaka tomu sú šance na kvalitne prežitý život a predídenie ochoreniu omnoho vyššie, ako keby sa ochorenie odhalilo až v pokročilom štádiu," uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.Test je určený pre zdravé ženy s pozitívnou rodinnou anamnézou rakoviny prsníka u príbuznej staršej ako 45 rokov alebo pre ženy, pacientky s nádorom prsníka nad 45 rokov a bez rodinnej anamnézy. To sú tie skupiny žien, ktoré by sa inak ku komplexnej genetickej diagnostike BRCA1/2 génov nemuseli dostať, pretože by nesplnili indikačné kritériá.Nakoľko sa Union špecializuje na prevenciu onkologických ochorení, vo svojej ponuke benefitov má aj ďalšie preventívne vyšetrenia na včasný záchyt rakoviny. Nájdete ich tu: https://www.union.sk/benefit/programy-na-prevenciu/ Informačný servis