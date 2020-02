Taxikár narazil do Audi, po nehode nafúkal skoro pol promile (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2020 (Webnoviny.sk) - Alkoholom posilnený taxikár spôsobil nehodu na trenčianskom Námestí sv. Anny. Ako informovala trenčianska krajská polícia, 25-ročný vodič Dacie narazil do pred ním idúceho Audi. Taxikár nafúkal 0,42 promile.Nikto našťastie nebol zranený, odniesli si to len plechy. Predbežné škody na vozidlách vyčíslili na 8 000 eur.Ako uviedla polícia, vodičovi v správnom konaní hrozí pokuta do 800 eur, zákaz jazdiť až do troch rokov a nemalé financie ho bude stáť aj povinné vyšetrenie u psychológa.