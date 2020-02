LANXESS daroval nemocniciam dezinfekciu proti koronavírusu

Darovaná 1 tona dezinfekcie Rely+On Virkon sa dá rozriediť na 100-tisíc litrov vysokoúčinného roztoku



Účinnosť dezinfekcie Rely+On Virkon proti koronavírusu je vedecky preukázaná



Rely + On Virkon okamžite deaktivuje koronavírus

LANXESS je špičkovým výrobcom špeciálnej chémie

18.2.2020 (Webnoviny.sk) -S cieľom pomôcť čínskym nemocniciam v boji proti koronavírusu darovala LANXESS, spoločnosť vyrábajúcu špecializovanú chémiu, jednu tonu vysokoúčinnej dezinfekcie Rely+On Virkon nemocniciam v čínskom Wuhan a v ďalší dvoch blízkych mestách.Z práškovej dezinfekcie je možno po zriedení s vodou vytvoriť 100-tisíc litrov vysokoúčinnej dezinfekcie. Dar bol odoslaný v prvom februárovom týždni z výrobnej fabriky v anglickom Sudbury a dorazil do nemocníc v nedeľu 16. februára."LANXESS výrazne súcití s ľuďmi v Číne, a to aj vďaka ôsmim závodom a 1 200 zamestnancom, ktorých v Číne máme,” hovorí Michael Schäfer, vedúci oddelenia produktov materiálovej ochrany vo firme LANXESS, ktoré riadi výrobu dezinfekcie Rely+On Virkon. "S pomocou našej dezinfekcie Rely+On Virkon môžeme efektívne pomôcť zabrániť šíreniu tejto epidémie.”Nezávislé testy potvrdili, že Rely+On VirkonZ týchto testov vyplýva, že Rely+On Virkon efektívne účinkuje aj proti COVID-19.Rely+On Virkon sa v zriedenom stave strieka na tvrdé povrchy a vybavenie budov. Tým pádom znižuje riziko kontaminácie povrchov, kľučiek dvier, stolov a stoličiek v rámci dezinfekcie v nemocniciach. Rovnako účinne sa dá použiť aj na dezinfekciu vo verejnej doprave, na termináloch letísk, železničných a autobusových staníc, v obchodných centrách, atď.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.LANXESS vyvíja širokú škálu chemických zlúčenín pod značkou Virkon. Vyrába ich obchodná jednotka LANXESS Material Protection Products. Tá patrí do segmentu Performance Chemicals spoločnosti LANXESS a v roku 2018 zaznamenala obrat 1,35 miliardy eur.LANXESS vyrába aj dva vysokoúčinné dezinfekčné prostriedky pre chov hospodárskych zvierat Virkon S a Virkon LSP, ktoré účinkujú voči vírusu afrického moru ošípaných. Testy účinnosti realizovalo Centre for Animal Health Research (Inštitút pre zdravie zvierat, CISA) v Španielsku. Inštitút v Madride je od roku 2002 referenčným laboratóriom pre africký mor ošípaných v EÚ.Viac informácií o spoločnosti na https://lanxess.com/ Inzercia