Ťažisko riadenia štátu sa presúva do prezidentského paláca, podľa KDH sa tak prejavuje neschopnosť premiéra

15.12.2024 (SITA.sk) - Ťažisko riadenia štátu sa posúva do prezidentského paláca. Konštatuje to opozičné Kresťanskodemokratické hnutie s poukazom na rozhovor hlavy štátu Petra Pellegriniho pre STVR . Prezident podľa KDH totiž nielenže komentoval politické dianie, ale priamo naznačoval, ako má vláda riešiť konkrétne návrhy zákonov a čo je potrebné urobiť nielen v zahraničnej politike či obrane, ale aj v ostatných vnútropolitických otázkach.„Toto nie je v súlade s ústavnými kompetenciami prezidenta Slovenskej republiky, bohužiaľ je to signál, že štvrtú vládu Roberta Fica môžeme označiť už po jednom roku za vládu slabého premiéra, čo určite Slovensku neprospieva v časoch, ktoré nás aj vzhľadom na nekompetentnú konsolidáciu a komplikovanú medzinárodnú situáciu čakajú," zdôraznilo KDH.