Vodič v košickom okrese narazil do stromu, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – FOTO

15.12.2024 (SITA.sk) - Život 36-ročného vodiča z okresu Košice okolie si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala v nedeľu ráno na ceste v smere od obce Baška do Košíc. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová , vodič na aute Škoda Octavia v pravotočivej zákrute, pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty a narazil do stromu.„Pri dopravnej nehode vodič, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Pri pitve bude zisťované, či pri tejto nehode prípadne asistoval alkohol či drogy," povedala hovorkyňa. Ako ďalej uviedla, dopravní policajti miesto nehody dôkladne zadokumentovali aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy.„Bližšie okolnosti, za akých k dopravnej nehode došlo a čo bolo jej príčinou, sú predmetom vyšetrovania. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vozidlo bolo zaistené pre účely znaleckého skúmania," dodala Mésarová.