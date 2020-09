Ťažká ujma na zdraví poznačí zamestnanca na celý život, odborári nesúhlasia s výrazným znížením pokuty

Zásadná pripomienka

Spodná hranica je vraj neprimeraná

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov SR žiada ministerstvo práce a sociálnych vecí , aby sa minimálne pokuty pre firmy za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, znížili miernejšie. V súčasnosti pokuta pre zamestnávateľa dosahuje najmenej 33-tisíc eur, podľa návrhu rezortu práce a sociálnych vecí by minimálna pokuta v týchto prípadoch mala klesnúť na 15-tisíc eur.Odborári požadujú, aby sa najnižšia možná pokuta pre zamestnávateľa za takýchto okolností znížila na 20-tisíc eur. Uviedli to ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o inšpekcii práce, ktorú vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí."Ťažká ujma na zdraví znamená u zamestnanca zmrzačenie, stratu alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, mučivé útrapy, vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, zohyzdenie," upozorňuje KOZ.Zamestnanec je podľa odborárov pri ťažkej ujme na zdraví poznačený na celý život - má psychické problémy, stratí sociálny status a problém s uplatnením sa v akomkoľvek zamestnaní."Keď si porovnáme finančné vysporiadanie za priznanú chorobu z povolania a navrhovanú sankciu za ťažkú ujmu na zdraví, je to skoro rovnaké," zdôraznili odborári.Ministerstvo práce navrhuje znížiť minimálnu pokutu firmám za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, zo súčasných 33-tisíc eur na 15-tisíc eur.Aktuálna výška spodnej hranice pokuty je totiž podľa ministerstva neprimeraná, keďže rovnaká suma sa uplatňuje aj pri smrti následkom pracovného úrazu. Na druhej strane priznáva, že zníženie pokuty bude mať pozitívny vplyv na zamestnávateľov, ktorým budú ukladané nižšie pokuty."Rovnaká dolná hranica sadzby pokuty 33-tisíc eur za pracovné úrazy s dvoma rôzne závažnými následkami, teda smrťou a ťažkou ujmou na zdraví, ktorá je upravená v zákone o inšpekcii práce, sa javí ako neprimeraná," odôvodňuje ministerstvo práce svoj návrh.