Unesenú Kolesnikovovú nútili prekročiť hranice, nepoddala sa a rozhodla sa zostať v Bielorusku

Aktivistov prinútili odísť z krajiny

Tvrdé zásahy polície vyvolali pobúrenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Popredná bieloruská opozičná aktivistka Maria Kolesnikovová v pondelok odmietla prekročiť ukrajinskú hranicu po tom, ako ju k tomuto kroku chceli prinútiť bieloruské úrady. Kolesnikovovú počas dňa zadržali v centre Minska, čo sa spočiatku javilo ako možný únos, keďže očitá svedkyňa webu tut.by popísala situáciu, ako členku koordinačnej rady neznámi ľudia natlačili do mikrobusu a odišli.Okrem Kolesnikovovej úrady v pondelok zadržali aj ďalších opozičných aktivistov - Ivana Kravcova a Antona Rodnenkova. Všetkých priviezli k hraniciam s Ukrajinou a povedali im, aby prešli do susednej krajiny. Kým Kravcov a Rodnenkov to akceptovali, Kolesnikovová odmietla a rozhodla sa zostať v Bielorusku.Bieloruské úrady predtým uplatnili rovnakú taktiku aj v prípade ďalších členov opozície, ktorých režim autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka viní z podnecovania demonštrácií v uliciach bieloruských miest. Svetlana Cichanovská , najväčšia Lukašenkova súperka z prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta, niekoľko hodín po hlasovaní odišla do Litvy. Oľgu Kovaľkovovú zas pod hrozbou dlhodobého uväznenia prinútili utiecť do Poľska.Protesty v Bielorusku vyvolali výsledky spomenutých volieb, v ktorých podľa oficiálnych čísel vyhral Lukašenko s 80 percentami hlasov. Mnohí však tento výsledok považujú za zmanipulovaný. Prvé dni demonštrácií sprevádzali násilné zákroky polície, ktorá rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a obuškami a zadržala takmer 7000 ľudí.Stovky ľudí utrpeli zranenia a najmenej traja zomreli. Po tom, ako tvrdý zásah vyvolal medzinárodné pobúrenie, sa vláda začala vyhýbať takýmto zákrokom voči demonštrantom a protesty sa snaží ukončiť skôr vyhrážkami a selektívnym väznením aktivistov. Úrady tiež odobrali akreditáciu mnohým bieloruským novinárom a niektorých zahraničných novinárov deportovali.