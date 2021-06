Teatro Colorato pokrstil Marek Majeský

Po 13 rokoch pôsobenia na divadelnej scéne má svoje vlastné sídlo Teatro Colorato. Nový divadelný priestor na Františkánskom námestí v Bratislave, v ktorom súbor plánuje hrať aj počas celého leta, slávnostne pokrstil herec Marek Majeský.





Divadlo prišli podporiť aj ďalšie osobnosti, medzi nimi Jana Hubinská, Štefan Bučko, Peter Kočiš, Boris Hanečka či Jana Valocká. "Hostia si v novom krásnom priestore pozreli krátke vtipné video o priebehu rekonštrukcie, ktorá trvala takmer rok," TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.Nový priestor začali divadelníci rekonštruovať počas pandémie, otvorenie predĺžili opatrenia. "Máme veľkú radosť, lebo doteraz nás divák musel hľadať. Raz sme hrali tam, inokedy tam. Teraz budú diváci vedieť - tu sídli takéto divadlo s takouto poetikou. Divácka základňa sa nám tak môže ešte viac rozšíriť," uviedol režisér a riaditeľ Teatro Colorato Peter Weinciller s tým, že súbor mieni ďalej pokračovať aj v zájazdoch.Na otvorení zazneli hudobno-scénické ukážky z operety Gróf z Luxemburgu, monológ z hry P. O. Hviezdoslava Časy, časy, mrcha časy a tri ukážky z rodinnej hudobno-divadelnej šou Bejby Bajbl Band. Krstný otec, divadelný, filmový, televízny, dabingový herec Marek Majeský podpísal poslednú tehlu stavby, ktorú členovia divadla vložili do múru. "Následne Marek spolu s Janou Hubinskou, Štefanom Bučkom a Mons. Jozefom Haľkom slávnostne prestrihli pásku," priblížila Krchňáková.Podľa Majeského je na Slovensku stále málo divadelných priestorov a naše hlavné mesto by si ich zaslúžilo. "Preto som veľmi rád, že som mohol toto divadlo voviesť do života. Želám mu veľa spokojných divákov a krásnych nových úspešných inscenácií," povedal.Nový priestor plánuje Teatro Colorato využívať aj na iné typy kultúrnych podujatí - koncerty, vystúpenia, prezentácie, diskusie, projekcie a výstavy. Divadlo ho chce poskytnúť aj iným divadelným či umeleckým zoskupeniam.