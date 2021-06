Video: Tesla predstavila Model S Plaid. Model S Plaid sa stáva najrýchlejším produkčným automobilom na svete

Novinka má byť taká dobrá, že Tesla zrušila uvedenie jej ešte výkonnejšej verzie.

Takmer presne deväť rokov po odovzdaní prvých elektrických sedanov Model S v roku 2012 americká automobilka Tesla opäť vylepšila svoju vlajkovú loď. Najnovšia a najrýchlejšia verzia vozidla nesie označenie Tesla Model S Plaid. Firma pod vedením Elona Muska ju uviedla dnes nadránom.

Novinka nie je obyčajným faceliftom, ale prináša celý rad vylepšení prakticky po všetkých stránkach. Vrátane nového interiéru, ktorý Tesla ukázala svetu ešte začiatkom roka.

Pôvodne sme sa mali dočkať aj verzie Model S Plaid Plus, tú však Tesla napokon zrušila. Musk to potvrdil ešte pred pár dňami na Twitteri, keď napísal, že Plaid Plus „nie je potrebný, keďže Plaid je proste taký dobrý“ sám o sebe.

Pekelne rýchly

Model S Plaid sa stáva najrýchlejším produkčným automobilom na svete a prvým, ktoré dokáže zrýchliť na 60 míľ za hodinu (96,6 km/h) pod dve sekundy – presnejšie za 1,99 s. Zrýchlenie z nuly na 100 km/h zvládne za 2,1 sekundy.