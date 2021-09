Tečúca láva na ostrove La Palma spomalila, erupcie sopky môžu trvať až tri mesiace

Popol vo výške štyroch kilometrov

Sopečné erupcie

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Postup tečúcej lávy na kanárskom ostrove La Palma patriacom Španielsku sa vo štvrtok spomalil. V pondelok, deň po erupcii sopky Cumbre Vieja, sa pohybovala smerom k vodám Atlantického oceána rýchlosťou 700 metrov za hodinu.Neskôr však láva spomalila na súčasné štyri metre za hodinu, čo vyvoláva pochybnosti, či sa bude ďalej rozvetvovať po ostrove a namiesto odtekania do mora zničí ešte viac domov. Podľa úradov láva po spomalení mohutnie a dvíha sa až do výšky 15 metrov.Momentálne pokrýva 166 hektárov, pričom zničila už približne 350 domov. Pomalšie tempo tečúcej lávy aspoň poskytlo viac času obyvateľom ohrozených dedín, aby si pred evakuáciou stihli vziať zo svojich príbytkov viac vecí.Podľa Vulkanologického inštitútu Kanárskych ostrovov sopka okrem žeravej lávy chrlila taktiež popol a dym, údajne až do výšky viac ako štyri kilometre. Mnohí sa preto začali obávať, či vzdušný priestor nad ostrovom naďalej môže zostať otvorený.Agentúra ENAIRE, ktorá spravuje vzdušný priestor Španielska, uviedla, že na dvoch miestach nad postihnutými oblasťami vyhlásili bezletové zóny, aby pohotovostné služby mohli voľne fungovať. Niektoré prílety a odlety mali vo štvrtok mierne meškanie.Erupcia sopky a jej následky by podľa expertov mohli trvať až 84 dní. Pri stanovení tejto prognózy vychádzali z dĺžky predchádzajúcich erupcií na Kanárskych ostrovoch.Život vo zvyšných častiach ostrova La Palma, ktorý je zhruba 35 kilometrov dlhý a v najširšom mieste asi 20 kilometrov široký, však zatiaľ do značnej miery nebol ovplyvnený sopečnými erupciami.