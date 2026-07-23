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23. júla 2026
Teherán neprestane útočiť na susedov v regióne, kým USA nezastavia údery na iránsku infraštruktúru
Irán je podľa armády pripravený na akýkoľvek nepriateľský scenár. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Irán je podľa armády pripravený na akýkoľvek nepriateľský scenár.
Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán.
„Odvetné útoky ozbrojených síl budú pokračovať dovtedy, kým budú pokračovať útoky USA na infraštruktúru a pobrežné oblasti krajiny,“ uviedol podľa štátnej televízie hovorca armády Mohammad Akraminia. Dodal, že krajina je pripravená na „každý scenár nepriateľa“.
Armáda aj jej ideologická zložka Revolučné gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V Kuvajte gardy údajne zasiahli základňu Ali Al Salem, Camp Udairi a telekomunikačnú vežu. Armáda sa v samostatnom vyhlásení tiež prihlásila k úderu na základňu Ali Al Salem, ako aj k útokom na Camp Doha a Camp Arifjan.
Cieľmi útokov Revolučných gárd v Jordánsku boli podľa vyhlásenia odvysielaného štátnou televíziou radar amerického protiraketového systému THAAD, systém protivzdušnej obrany Patriot, radar C‑RAM a hangár pre vrtuľníky.
Americký minister zahraničia Marco Rubio medzitým obvinil Teherán, že jemenských povstaleckých Húsíov vlákal do útokov na lodnú dopravu v Červenom mori. „Húsíovia sa počas konfliktu vo veľkej miere držali bokom, ale teraz sa zjavne nechali vtiahnuť do útokov na Saudskú Arábiu a jej lode,“ uviedol vo štvrtok počas samitu štátov juhovýchodnej Ázie v Manile.
„Dúfam, že pristúpia k deeskalácii, pretože podľa mňa sa Húsíovia, úprimne povedané, nechali Iráncami nachytať a vtiahnuť do celej situácie,“ povedal Rubio.
Zdroj: SITA.sk - Teherán neprestane útočiť na susedov v regióne, kým USA nezastavia údery na iránsku infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán.
„Odvetné útoky ozbrojených síl budú pokračovať dovtedy, kým budú pokračovať útoky USA na infraštruktúru a pobrežné oblasti krajiny,“ uviedol podľa štátnej televízie hovorca armády Mohammad Akraminia. Dodal, že krajina je pripravená na „každý scenár nepriateľa“.
Údery na spojencov USA
Armáda aj jej ideologická zložka Revolučné gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V Kuvajte gardy údajne zasiahli základňu Ali Al Salem, Camp Udairi a telekomunikačnú vežu. Armáda sa v samostatnom vyhlásení tiež prihlásila k úderu na základňu Ali Al Salem, ako aj k útokom na Camp Doha a Camp Arifjan.
Cieľmi útokov Revolučných gárd v Jordánsku boli podľa vyhlásenia odvysielaného štátnou televíziou radar amerického protiraketového systému THAAD, systém protivzdušnej obrany Patriot, radar C‑RAM a hangár pre vrtuľníky.
Húsíovia sa dali nachytať
Americký minister zahraničia Marco Rubio medzitým obvinil Teherán, že jemenských povstaleckých Húsíov vlákal do útokov na lodnú dopravu v Červenom mori. „Húsíovia sa počas konfliktu vo veľkej miere držali bokom, ale teraz sa zjavne nechali vtiahnuť do útokov na Saudskú Arábiu a jej lode,“ uviedol vo štvrtok počas samitu štátov juhovýchodnej Ázie v Manile.
„Dúfam, že pristúpia k deeskalácii, pretože podľa mňa sa Húsíovia, úprimne povedané, nechali Iráncami nachytať a vtiahnuť do celej situácie,“ povedal Rubio.
???? BREAKING from Yemen ⚡️ ‼️ – A Saudi oil tanker has caught fire following a Yemeni attack. ???????????????? pic.twitter.com/MC2iNsGJif
— IRGC (@IRGC_Press) July 23, 2026
Zdroj: SITA.sk - Teherán neprestane útočiť na susedov v regióne, kým USA nezastavia údery na iránsku infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
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