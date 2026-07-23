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 24hod.sk    Zo zahraničia

23. júla 2026

Teherán neprestane útočiť na susedov v regióne, kým USA nezastavia údery na iránsku infraštruktúru


Tagy: americko-iránsky konflikt Húsíovia iránske útoky Revolučné gardy Vojna na Blízkom východe

Irán je podľa armády pripravený na akýkoľvek nepriateľský scenár. Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch ...



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yemen_82711 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Irán je podľa armády pripravený na akýkoľvek nepriateľský scenár.


Iránska armáda vo štvrtok pohrozila, že bude pokračovať v úderoch na krajiny amerických spojencov na Blízkom východe dovtedy, kým USA neprestanú útočiť na Irán.

„Odvetné útoky ozbrojených síl budú pokračovať dovtedy, kým budú pokračovať útoky USA na infraštruktúru a pobrežné oblasti krajiny,“ uviedol podľa štátnej televízie hovorca armády Mohammad Akraminia. Dodal, že krajina je pripravená na „každý scenár nepriateľa“.

Údery na spojencov USA


Armáda aj jej ideologická zložka Revolučné gardy ešte predtým oznámili, že uskutočnili útoky na viaceré americké základne a vojenské zariadenia v Kuvajte a Jordánsku. V Kuvajte gardy údajne zasiahli základňu Ali Al Salem, Camp Udairi a telekomunikačnú vežu. Armáda sa v samostatnom vyhlásení tiež prihlásila k úderu na základňu Ali Al Salem, ako aj k útokom na Camp Doha a Camp Arifjan.

Cieľmi útokov Revolučných gárd v Jordánsku boli podľa vyhlásenia odvysielaného štátnou televíziou radar amerického protiraketového systému THAAD, systém protivzdušnej obrany Patriot, radar C‑RAM a hangár pre vrtuľníky.

Húsíovia sa dali nachytať


Americký minister zahraničia Marco Rubio medzitým obvinil Teherán, že jemenských povstaleckých Húsíov vlákal do útokov na lodnú dopravu v Červenom mori. „Húsíovia sa počas konfliktu vo veľkej miere držali bokom, ale teraz sa zjavne nechali vtiahnuť do útokov na Saudskú Arábiu a jej lode,“ uviedol vo štvrtok počas samitu štátov juhovýchodnej Ázie v Manile.

Dúfam, že pristúpia k deeskalácii, pretože podľa mňa sa Húsíovia, úprimne povedané, nechali Iráncami nachytať a vtiahnuť do celej situácie,“ povedal Rubio.



Zdroj: SITA.sk - Teherán neprestane útočiť na susedov v regióne, kým USA nezastavia údery na iránsku infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt Húsíovia iránske útoky Revolučné gardy Vojna na Blízkom východe
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