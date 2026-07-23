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23. júla 2026
Výbuch plynu na trhovisku Miletičova: Jeden zamestnanec skončil s popáleninami
Na mieste zasahujú záchranné zložky. Na trhovisku Miletičova v Bratislave vo štvrtok dopoludnia vybuchol plyn v jednom zo stánkov. Informoval o tom portál
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23.7.2026 (SITA.sk) - Na mieste zasahujú záchranné zložky.
Na trhovisku Miletičova v Bratislave vo štvrtok dopoludnia vybuchol plyn v jednom zo stánkov. Informoval o tom portál TV JOJ noviny.sk. Podľa portálu v stánku vybuchla plynová bomba. Zamestnanci vybehli von, jeden sa však vrátil a plynovú bombu uzavrel, skončil s popáleninami. Na mieste zasahujú záchranné zložky.
Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, vo štvrtok o 10:15 prijala polícia na linke 158 oznámenie o výbuchu propán-butánovej fľaše na Miletičovej ulici.
"Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že nesprávnou manipuláciou došlo k výbuchu a následne k zraneniu štyroch osôb, ktoré boli ošetrené pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci," uviedla Šimková s tým, že aktuálne už žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Vecou sa zaoberajú policajti druhého bratislavského okresu.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch plynu na trhovisku Miletičova: Jeden zamestnanec skončil s popáleninami © SITA Všetky práva vyhradené.
Na trhovisku Miletičova v Bratislave vo štvrtok dopoludnia vybuchol plyn v jednom zo stánkov. Informoval o tom portál TV JOJ noviny.sk. Podľa portálu v stánku vybuchla plynová bomba. Zamestnanci vybehli von, jeden sa však vrátil a plynovú bombu uzavrel, skončil s popáleninami. Na mieste zasahujú záchranné zložky.
Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, vo štvrtok o 10:15 prijala polícia na linke 158 oznámenie o výbuchu propán-butánovej fľaše na Miletičovej ulici.
"Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že nesprávnou manipuláciou došlo k výbuchu a následne k zraneniu štyroch osôb, ktoré boli ošetrené pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci," uviedla Šimková s tým, že aktuálne už žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Vecou sa zaoberajú policajti druhého bratislavského okresu.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch plynu na trhovisku Miletičova: Jeden zamestnanec skončil s popáleninami © SITA Všetky práva vyhradené.
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