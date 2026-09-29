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29. septembra 2026
Teherán očakáva oficiálnu odpoveď Washingtonu na svoju ponuku na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu
Podľa šéfa iránskej diplomacie sa súčasné rokovania sústreďujú výlučne na otázku Hormuzského prielivu. Irán očakáva, že v utorok dostane od Spojených štátov formálnu odpoveď na svoj návrh ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Podľa šéfa iránskej diplomacie sa súčasné rokovania sústreďujú výlučne na otázku Hormuzského prielivu.
Irán očakáva, že v utorok dostane od Spojených štátov formálnu odpoveď na svoj návrh týkajúci sa otvorenia Hormuzského prielivu. Podľa iránskych štátnych médií to v pondelok uviedol minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.
Arakčí, ktorý sa zúčastňuje na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, povedal, že katarskí sprostredkovatelia predložili návrhy, o ktorých sa diskutovalo, a majú ich opätovne predniesť americkej strane. „Katarčania dúfajú, že sa tak stane do zajtra,“ uviedol.
Podľa šéfa iránskej diplomacie sa súčasné rokovania sústreďujú výlučne na otázku Hormuzského prielivu. Jeho opätovné otvorenie je podľa Teheránu podmienené splnením viacerých požiadaviek, ktoré Irán oznámil druhej strane.
Minulý týždeň sa v New Yorku uskutočnili rokovania medzi Arakčím a vyslancami amerického prezidenta Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.
Irán ako podmienku ukončenia blokády požaduje sedemdňové prímerie na celom Blízkom východe vrátane Libanonu, kde jeho spojenec Hizballáh bojuje s izraelskou armádou. Teherán zároveň žiada uvoľnenie zmrazených iránskych aktív v zahraničí, zrušenie sankcií voči iránskemu ropnému sektoru a ukončenie námornej blokády zo strany USA.
Spravodajský portál Axios v pondelok s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov informoval, že prezident Donald Trump je pripravený zmierniť sankcie voči Iránu a uvoľniť zmrazené iránske finančné prostriedky výmenou za konkrétne kroky Teheránu v oblasti jadrového programu.
Trump však túto informáciu následne poprel. „Axios práve zverejnil správu, že Trump ponúkol Iránu zmiernenie sankcií a uvoľnenie zmrazených prostriedkov. Nie je to pravda. Neponúkol som im NIČ!“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Zdroj: SITA.sk - Teherán očakáva oficiálnu odpoveď Washingtonu na svoju ponuku na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán očakáva, že v utorok dostane od Spojených štátov formálnu odpoveď na svoj návrh týkajúci sa otvorenia Hormuzského prielivu. Podľa iránskych štátnych médií to v pondelok uviedol minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.
Arakčí, ktorý sa zúčastňuje na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, povedal, že katarskí sprostredkovatelia predložili návrhy, o ktorých sa diskutovalo, a majú ich opätovne predniesť americkej strane. „Katarčania dúfajú, že sa tak stane do zajtra,“ uviedol.
Všetko sa točí okolo Hormuzu
Podľa šéfa iránskej diplomacie sa súčasné rokovania sústreďujú výlučne na otázku Hormuzského prielivu. Jeho opätovné otvorenie je podľa Teheránu podmienené splnením viacerých požiadaviek, ktoré Irán oznámil druhej strane.
Minulý týždeň sa v New Yorku uskutočnili rokovania medzi Arakčím a vyslancami amerického prezidenta Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.
Irán ako podmienku ukončenia blokády požaduje sedemdňové prímerie na celom Blízkom východe vrátane Libanonu, kde jeho spojenec Hizballáh bojuje s izraelskou armádou. Teherán zároveň žiada uvoľnenie zmrazených iránskych aktív v zahraničí, zrušenie sankcií voči iránskemu ropnému sektoru a ukončenie námornej blokády zo strany USA.
Trump zatĺka
Spravodajský portál Axios v pondelok s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov informoval, že prezident Donald Trump je pripravený zmierniť sankcie voči Iránu a uvoľniť zmrazené iránske finančné prostriedky výmenou za konkrétne kroky Teheránu v oblasti jadrového programu.
Trump však túto informáciu následne poprel. „Axios práve zverejnil správu, že Trump ponúkol Iránu zmiernenie sankcií a uvoľnenie zmrazených prostriedkov. Nie je to pravda. Neponúkol som im NIČ!“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Zdroj: SITA.sk - Teherán očakáva oficiálnu odpoveď Washingtonu na svoju ponuku na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.
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