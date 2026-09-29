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29. septembra 2026

Slovensko má dostať ďalších 105 miliónov eur za vojenskú pomoc Ukrajine


Tagy: podpora ukrajiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine

Peniaze sa týkajú vojenskej pomoci, ktorú Slovensko poskytlo Ukrajine po začiatku ruskej invázie počas pôsobenia predchádzajúcich vlád. Slovensko má z Európskeho mierového nástroja (EPF) dostať ...



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gettyimages 475514716 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Peniaze sa týkajú vojenskej pomoci, ktorú Slovensko poskytlo Ukrajine po začiatku ruskej invázie počas pôsobenia predchádzajúcich vlád.


Slovensko má z Európskeho mierového nástroja (EPF) dostať ďalších približne 105 miliónov eur ako kompenzáciu za vojenskú techniku, ktorú v minulosti poskytlo Ukrajine. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany SR Róbert Bestro.

Na jeho vyjadrenie upozornila aj azerbajdžanská tlačová agentúra APA. Peniaze sa týkajú vojenskej pomoci, ktorú Slovensko poskytlo Ukrajine po začiatku ruskej invázie počas pôsobenia predchádzajúcich vlád.

Slovensko v minulosti odovzdalo Ukrajine okrem iného stíhacie lietadlá MiG-29 či systém protivzdušnej obrany S-300. Európsky mierový nástroj umožňuje členským krajinám Európskej únie získať čiastočnú refundáciu nákladov na vojenskú pomoc poskytnutú Kyjevu.

Suma 105 miliónov eur by mala predstavovať ďalšiu kompenzáciu nad rámec peňazí, ktoré už Slovensko v súvislosti s poskytnutou technikou dostalo.

Slovenská politika vojenskej pomoci Ukrajine sa po nástupe štvrtej vlády Roberta Fica zmenila. Kabinet zastavil poskytovanie vojenského materiálu zo štátnych zásob, pričom komerčné kontrakty slovenských zbrojárskych spoločností pokračujú.

Európsky mierový nástroj funguje mimo bežného rozpočtu EÚ a členské štáty ho používajú okrem iného na financovanie vojenskej podpory Ukrajiny. Presný harmonogram vyplatenia ďalšej kompenzácie Slovensku zatiaľ nebol zverejnený.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko má dostať ďalších 105 miliónov eur za vojenskú pomoc Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podpora ukrajiny Rusko-ukrajinský konflikt Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine
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