Telá juhokórejských horolezcov odviezli z himalájskej hory

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul/Káthmandu 14. októbra (TASR) - Telá piatich juhokórejských horolezcov a štyroch nepálskych horských sprievodcov už všetky odviezli z miesta na himalájskej hore Gurdža, kde ich v predchádzajúci deň našli. Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na nedeľné vyhlásenie predstaviteľov juhokórejského veľvyslanectva v Nepále.uviedol predstaviteľ juhokórejského veľvyslanectva. Telá neskôr letecky prepravia do nepálskeho hlavného mesta Káthmandu.Deviatich ľudí, vrátane vodcu horolezcov Kim Čchang-hoa, našli v sobotu mŕtvych neďaleko ich základného tábora umiestneného v nadmorskej výške 3500 metrov na hore Gurdža v strednom Nepále. Lokalitu totiž postihla v piatok snehová víchrica, v ktorej sa deväťčlenná skupina stratila. Víchrica zničila aj základný tábor.Posádka helikoptéry našla ich telá, ale nemohla ich z miesta vyzdvihnúť, keďže išlo o malý stroj a akciu znemožňovalo aj zlé počasie a ťažko prístupný terén.Na miesto vyrazila v nedeľu okolo 07.15 väčšia helikoptéra so štyrmi záchranármi. Nemohla tam však pristáť práve pre nevhodný terén, a preto telá nevyzdvihla.Nepálske úrady pomohli pri vyzdvihovaní tiel, a to tak, že poslali väčší vrtuľník, ktorý poskytoval pri akcii potrebnú pomoc.Ministerstvo zahraničných vecí v Soule už skôr oznámilo, že v priebehu niekoľkých dní vyšle do oblasti svojich pracovníkov, aby pomohli pozostalým rodinám s prípadnou návštevou lokality a zariadili prevoz tiel do Južnej Kórey.Deväťčlenná skupina údajne zahynula po tom, čo ju silný vietor zmietol dolu prudkým svahom. Jedno telo sa našlo bezprostredne pri základnom tábore a ďalších osem na dne údolia.Kim (49), ostrieľaný horolezec a vodca expedície, sa v roku 2013 stal prvým juhokórejským horolezcom, ktorý vyliezol na vrchol všetkých 14 himalájskych osemtisícoviek bez použitia doplnkového kyslíka. Dosiahol aj rôzne ďalšie horolezecké svetové rekordy.Kimova skupina počas tejto expedície pozostávala zo šiestich členov, ale jeden z nich zostal zo zdravotných dôvodov na úpätí hory. Keďže ostatní horolezci sa v piatok nevrátili, zvyšný člen poslal nepálskeho horského sprievodcu do základného tábora a ten ho našiel v troskách, povedali predstavitelia ambasády. Vrchol Gurdža (7193 metrov) sa nachádza v masíve Dhaulágirí v strednej časti Nepálu.Pod masívom Dhaulágirí sa stala pred štyrmi rokmi aj dosiaľ najväčšia horolezecká tragédia v Nepále - tamojšie úrady 16. októbra 2014 potvrdili smrť dvoch slovenských špičkových horolezcov a troch nepálskych horských vodcov, ktorí boli nezvestní po lavíne v základnom tábore pod Dhaulágirí.Po páde lavíny ostali nezvestní Janko Matlák a Vlado Švancár spolu s tromi nepálskymi pomocníkmi. Osem ďalších členov slovenskej expedície sa podarilo helikoptérami dopraviť do mesta Pokhara. Úrady v tento deň potvrdili 26 obetí, ich počet napokon narástol až na 41.