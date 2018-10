Výrobcovia nealko nápojov znížia obsah cukrov v nich o ďalších 10 %

Ilustračná snímka. Foto: writeopinions.com Foto: writeopinions.com

Bratislava 14. októbra (TASR) - Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku sa zaviazali, že postupne znížia obsah pridaných cukrov v nápojoch o ďalších 10 % do roku 2020. Tento ich dobrovoľný záväzok má prispieť k celoeurópskemu záväzku výrobcov na zníženie prijatých kalórií z nápojov do roku 2020.priblížila Lucia Morvai z Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM).V nealkoholických nápojoch priamo vedie zníženie obsahu pridaných cukrov k zníženiu ich kalorickej hodnoty. Od roku 2000 do roku 2015 sa spoločne podarilo výrobcom znížiť priemerný obsah kalórií na 100 mililitrov nápoja o 12 %, do roku 2020 ubudne ďalších 10 %.Splnenie tohto cieľa chcú výrobcovia nealkoholických nápojov dosiahnuť napríklad postupnou úpravou receptúr aj s použitím nekalorických sladidiel, napríklad stévie. Tiež inováciou, teda novými nápojmi s minimálne 30 % znížením energetickej hodnoty alebo úplne bez kalórií.Zároveň by chceli zvýšiť marketingovú podporu a podiel nízkokalorických a nekalorických nápojov na trhu, tiež aj motivovať spotrebiteľov a podporovať konzumáciu minerálnych a pramenitých vôd či zvýšiť ponuku menších nápojových obalov pre lepšiu kontrolu prijatých porcií.uviedla AVNM. Dobrovoľný záväzok výrobcov nealkoholických nápojov je podľa asociácie prvým sektorovým záväzkom na Slovensku na podporu všeobecného cieľa EÚ na zníženie obsahu pridaných cukrov v potravinách o 10%.