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15. septembra 2026

Telekomunikační giganti sa bránia zákazu čínskych technológií, hovoria o miliardových nákladoch


Tagy: Mobilní operátori Telekomunikačné služby

Európska komisia už v roku 2023 vyzvala štáty, aby čínske firmy Huawei a ZTE vylúčili z mobilných sietí, výsledky však považuje za nedostatočné. Šéfovia veľkých európskych telekomunikačných ...



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china_us_chips_84116 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Európska komisia už v roku 2023 vyzvala štáty, aby čínske firmy Huawei a ZTE vylúčili z mobilných sietí, výsledky však považuje za nedostatočné.


Šéfovia veľkých európskych telekomunikačných spoločností v utorok varovali pred plánovaným zákazom sieťových zariadení od rizikových dodávateľov, medzi ktorých môžu patriť čínske firmy Huawei a ZTE. Podľa nich by takýto krok výrazne zvýšil investičné náklady sektora.

Strach o kapitál


Európska únia (EÚ) chce v rámci pripravovaného aktu o digitálnych sieťach zakázať dodávateľov označených za „vysokorizikových“.

Operátori by po ich zaradení na zoznam dostali tri roky na odstránenie ich technológií zo svojich sietí.

„Akt o kybernetickej bezpečnosti riskuje, že sektor pripraví o kapitál potrebný práve na optické siete, 5G a 6G,“ uviedlo združenie Connect Europe v otvorenom liste.

Pod dokument sa podpísalo 17 vrcholových manažérov vrátane šéfov spoločností Orange, Deutsche Telekom a Telefónica.

Obrovské náklady


Podľa združenia by plošný zákaz určitých dodávateľov z krajín mimo EÚ mohol sektoru priniesť náklady na výmenu zariadení až 40 miliárd eur.

Návrh v súčasnosti prerokúvajú Európsky parlament (EP) a vlády 27 členských štátov.

Európska komisia (EK) už v roku 2023 vyzvala členské krajiny, aby Huawei a ZTE vylúčili zo svojich mobilných sietí pre bezpečnostné riziká.

Spojené štáty Huawei zakázali už skôr a tvrdia, že jeho technológie by mohli slúžiť na sledovanie komunikácie.


Zdroj: SITA.sk - Telekomunikační giganti sa bránia zákazu čínskych technológií, hovoria o miliardových nákladoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mobilní operátori Telekomunikačné služby
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