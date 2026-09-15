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15. septembra 2026
Telekomunikační giganti sa bránia zákazu čínskych technológií, hovoria o miliardových nákladoch
Európska komisia už v roku 2023 vyzvala štáty, aby čínske firmy Huawei a ZTE vylúčili z mobilných sietí, výsledky však považuje za nedostatočné. Šéfovia veľkých európskych telekomunikačných ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Európska komisia už v roku 2023 vyzvala štáty, aby čínske firmy Huawei a ZTE vylúčili z mobilných sietí, výsledky však považuje za nedostatočné.
Šéfovia veľkých európskych telekomunikačných spoločností v utorok varovali pred plánovaným zákazom sieťových zariadení od rizikových dodávateľov, medzi ktorých môžu patriť čínske firmy Huawei a ZTE. Podľa nich by takýto krok výrazne zvýšil investičné náklady sektora.
Európska únia (EÚ) chce v rámci pripravovaného aktu o digitálnych sieťach zakázať dodávateľov označených za „vysokorizikových“.
Operátori by po ich zaradení na zoznam dostali tri roky na odstránenie ich technológií zo svojich sietí.
„Akt o kybernetickej bezpečnosti riskuje, že sektor pripraví o kapitál potrebný práve na optické siete, 5G a 6G,“ uviedlo združenie Connect Europe v otvorenom liste.
Pod dokument sa podpísalo 17 vrcholových manažérov vrátane šéfov spoločností Orange, Deutsche Telekom a Telefónica.
Podľa združenia by plošný zákaz určitých dodávateľov z krajín mimo EÚ mohol sektoru priniesť náklady na výmenu zariadení až 40 miliárd eur.
Návrh v súčasnosti prerokúvajú Európsky parlament (EP) a vlády 27 členských štátov.
Európska komisia (EK) už v roku 2023 vyzvala členské krajiny, aby Huawei a ZTE vylúčili zo svojich mobilných sietí pre bezpečnostné riziká.
Spojené štáty Huawei zakázali už skôr a tvrdia, že jeho technológie by mohli slúžiť na sledovanie komunikácie.
Zdroj: SITA.sk - Telekomunikační giganti sa bránia zákazu čínskych technológií, hovoria o miliardových nákladoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéfovia veľkých európskych telekomunikačných spoločností v utorok varovali pred plánovaným zákazom sieťových zariadení od rizikových dodávateľov, medzi ktorých môžu patriť čínske firmy Huawei a ZTE. Podľa nich by takýto krok výrazne zvýšil investičné náklady sektora.
Strach o kapitál
Európska únia (EÚ) chce v rámci pripravovaného aktu o digitálnych sieťach zakázať dodávateľov označených za „vysokorizikových“.
Operátori by po ich zaradení na zoznam dostali tri roky na odstránenie ich technológií zo svojich sietí.
„Akt o kybernetickej bezpečnosti riskuje, že sektor pripraví o kapitál potrebný práve na optické siete, 5G a 6G,“ uviedlo združenie Connect Europe v otvorenom liste.
Pod dokument sa podpísalo 17 vrcholových manažérov vrátane šéfov spoločností Orange, Deutsche Telekom a Telefónica.
Obrovské náklady
Podľa združenia by plošný zákaz určitých dodávateľov z krajín mimo EÚ mohol sektoru priniesť náklady na výmenu zariadení až 40 miliárd eur.
Návrh v súčasnosti prerokúvajú Európsky parlament (EP) a vlády 27 členských štátov.
Európska komisia (EK) už v roku 2023 vyzvala členské krajiny, aby Huawei a ZTE vylúčili zo svojich mobilných sietí pre bezpečnostné riziká.
Spojené štáty Huawei zakázali už skôr a tvrdia, že jeho technológie by mohli slúžiť na sledovanie komunikácie.
Zdroj: SITA.sk - Telekomunikační giganti sa bránia zákazu čínskych technológií, hovoria o miliardových nákladoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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