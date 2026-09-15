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15. septembra 2026

V Nitrianskom kraji odhalili nelegálnu továreň na cigarety, zaistený tovar by zaplnil 20 kamiónov – FOTO


Tagy: Cigarety hovorca finančnej správy Nelegálna továreň nelegálna výroba cigariet Policajný zásah

Predbežná škoda na spotrebnej dani v tomto prípade presahuje 5,3 milióna eur. Tovar v objeme 20 plne naložených kamiónov zaistili príslušníci



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795494483_1773432531491145_1000270230403719433_n 676x507 15.9.2026 (SITA.sk) - Predbežná škoda na spotrebnej dani v tomto prípade presahuje 5,3 milióna eur.


Tovar v objeme 20 plne naložených kamiónov zaistili príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) počas akcie s krycím názvom „Orion". Ako ďalej finančná správa informovala, v rámci akcie v Nitrianskom kraji odhalili a zlikvidovali kompletnú nelegálnu továreň na cigarety, ktorá bola v plnej prevádzke. Predbežná škoda na spotrebnej dani v tomto prípade presahuje 5,3 milióna eur. Pri zásahu colníci zadržali 18 osôb, pričom všetky boli obvinené a sú stíhané väzobne.

Nelegálna výroba


Akcia prebiehala od 10. do 12. septembra. Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy, Colného úradu Bratislava a Nitra v spolupráci s príslušníkmi Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, vykonali prehliadku priestorov, v ktorých sa nelegálne vyrábali a balili cigarety bez platnej kontrolnej známky. Pri zásahu zaistili 435 889 spotrebiteľských balení cigariet rôznych značiek a ďalších 43 007 voľne uložených cigariet," uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč.

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Na mieste sa podľa neho nachádzalo aj 16 568 kilogramov materiálu pripomínajúceho tabak a 4 406 kilogramov zmesi tabaku a cigariet. Súčasťou továrne boli kompletné zariadenia na spracovanie tabaku, výrobu a balenie cigariet, ďalšie pomocné stroje a výrobné komponenty. „Priestory boli odhlučnené, aby sa minimalizovalo riziko odhalenia. Priamo v objekte bolo vytvorené aj provizórne ubytovanie pre 18 pracovníkov. Príslušníci zaistili tiež hotovosť 34-tisíc eur a ďalšie dôkazy," informoval Kováč. Hodnota zaistených výrobných technológií a ďalšieho majetku podľa neho predstavuje približne 865-tisíc eur.

Osoby zadržané pri akcii Orion sú podľa colníkov ukrajinskej a rumunskej národnosti. „Všetkým bolo vznesené obvinenie pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a nepovolenú výrobu tabaku a tabakových výrobkov spáchané formou spolupáchateľstva. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov," zdôraznil Kováč.

Séria zásahov


Orion podľa colníkov nadväzuje na sériu tohtoročných zásahov proti nelegálnej výrobe cigariet. V marci príslušníci KÚFS zasahovali pri akcii Rovina v okresoch Topoľčany a Trnava a pri akcii Kalex v Zlatých Moravciach. V apríli nasledovala akcia Timer v okresoch Ilava a Bánovce nad Bebravou, pri ktorej zlikvidovali kompletnú nelegálnu továreň a zadržali 20 osôb.

V auguste finančná správa informovala o ďalšej odhalenej výrobni na východnom Slovensku, kde pri prehliadkach v Košiciach a Michalovciach zaistila viac ako 9,1 milióna cigariet a vyše 26 ton tabaku a tabakovej suroviny a zadržala 19 osôb. Pri akcii Dunaj v Trnavskom kraji odhalila nelegálnu výrobňu a sieť skladov, pričom zaistený tovar zodpovedal objemu približne 16 plne naložených kamiónov.

Spolu s akciou Orion tak tohtoročné zásahy priniesli odhalenie šiestich nelegálnych výrobní cigariet na Slovensku. „Len v týchto šiestich prípadoch dosiahla predbežne vyčíslená škoda na spotrebnej dani spolu viac ako 20,3 milióna eur. Súčet zaisteného množstva podľa jednotlivých prípadov predstavuje takmer 580-tisíc spotrebiteľských balení cigariet a popri nich ďalších takmer 10 miliónov cigariet evidovaných v kusoch," dodal Kováč.


Zdroj: SITA.sk - V Nitrianskom kraji odhalili nelegálnu továreň na cigarety, zaistený tovar by zaplnil 20 kamiónov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cigarety hovorca finančnej správy Nelegálna továreň nelegálna výroba cigariet Policajný zásah
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