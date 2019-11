Televízie kvôli štátnemu smútku upravujú piatkové vysielanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenské televízie v súvislosti so štátnym smútkom menia piatkové (15. 11.) vysielanie. Stanice nebudú vysielať zábavné programy. Štátny smútok v súvislosti s tragickou nehodou v Nitrianskom okrese trvá od 8.00 h do 20.00 h. Vysielanie po 19.00 h zostáva v RTVS, televízii Markíza aj TV Joj nezmenené.informovala TASR PR manažérka RTVS Silvia Turnerová.Do vysielania Jednotky pribudne podľa Turnerovej dokument Svetové dedičstvo UNESCO – Jaskyne Slovenského krasu, repríza relácie Slovensko v Obrazoch, Svet v obrazoch a tiež relácia Kultúrne dedičstvo. Popoludní odvysiela Jednotka epizódu zo seriálu Agatha Christie: Poirot a večer reprízu publicistickej relácie Reportéri.dodala Turnerová.Televízia Markíza neodvysiela podľa jej PR manažéra Lukáša Kočišeka piatkovú podvečernú reláciu Lovci peňazí, pôvodne naplánovanú na 17.50 h. Na kanáli Doma sa odvysiela o 8.20 relácia Reflex namiesto pôvodne plánovaného sitkomu Krok za krokom. Kanál Dajto bude o 8.40 vysielať seriál Detektív Kripta namiesto zábavnej šou Kredenc.uviedol pre TASR Kočišek.Televízia Joj v piatok neodvysiela programy Bučkovci, Naši, Moja mama varí lepšie ako tvoja.uviedla pre TASR PR manažérka televízie Katarína Nosková.Slovensko si v piatok uctí obete nehody autobusu pri Nitre štátnym smútkom. Bude trvať od 8.00 do 20.00 h. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda na mimoriadnom rokovaní.