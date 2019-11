Zomrel známy oscarový filmový producent

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 14. novembra (TASR) - Chorvátsky filmový producent Branko Lustig zomrel vo štvrtok vo veku 87 rokov. Dvojnásobný držiteľ Oscara skonal v Záhrebe, príčina jeho smrti nebola uvedená, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na chorvátske médiá.Lustig sa narodil v júni 1932 počas existencie bývalého Juhoslovanského kráľovstva do židovskej rodiny vo východochorvátskom meste Osijek. Ako dieťa ho deportovali do koncentračných táborov Auschwitz a Bergen-Belsen, pričom väčšina jeho rodiny sa stala obeťou nacistickej perzekúcie.Po vojne študoval na záhrebskej hereckej akadémii a zamestnal sa vo filmovom priemysle - najskôr ako organizátor, následne ako režisér a producent. Režíroval a produkoval viac než 100 lokálnych i zahraničných filmov. Ako spoluproducent sa podieľal na oscarových snímkach Plechový bubienok (1979) či Sophiina voľba (1982).V 80. rokoch sa Lustig presťahoval do USA, kde získal cenu Emmy za televíznu minisériu Drug Wars: The Camarena Story (1990). Ako spoluproducent získal Oscara i Zlatý glóbus za filmy Schindlerov zoznam (1993) a Gladiátor (2000). Producentsky sa podieľal aj na filmoch Mierotvorca (1997), Hannibal (2001) alebo Čierny jastrab zostrelený (2001).Lustig sa vrátil do Chorvátska približne pred desaťročím a ujal sa predsedníctva každoročného Židovského filmového festivalu (JFF) v Záhrebe. V máji tohto roku mu udelili čestné občianstvo chorvátskej metropoly za jeho