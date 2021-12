Televízie stavili počas Vianoc 2021 na klasiku, rozprávky i premiéry

Osvedčené filmové klasiky, rozprávkové príbehy i premiéry nových diel pripravili pre divákov vo svojom vianočnom programe najsledovanejšie slovenské televízie. V skupine klasiky, rozprávok a premiér sa pohybujú aj osobné programové tipy lídrov televízií.





Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník pripomína, že Jednotka má v programe na prelome rokov štyri veľké slovenské premiéry. "Teším sa napríklad na vianočnú rozprávku Ako si nezobrať princeznú, ktorú odvysielame na Štedrý večer o 19.00 h," avizoval jednu z nich. Pripomenul aj to, že počas Vianoc odvysiela RTVS finálny diel série o Márii Terézii.Rezník upozornil, že vianočný program RTVS je naplnený dokumentmi i hudobno-dramatickými programami, ktoré zvýrazňujú bohatstvo slovenských tradícií, či už ide o zvykoslovné programy z archívu Slovenskej televízie, alebo televízne klasiky vrátane legendárnych snímok, v ktorých účinkuje Jozef Kroner. "Bez týchto filmov, ako je Kubo či Rysavá jalovica, si ani neviem predstaviť Vianoce," priznal generálny riaditeľ RTVS. Do pozornosti dal aj štedrovečerné vysielanie na Trojke, v ktorom sa vo vianočnom špeciáli Vianoce, Vianoce už sú tu znova vrátia Zuzana Kronerová, František Kovár a Peter Nagy k najkrajším momentom Vianoc a ich rozprávanie bude doplnené vianočnými pesničkami.Televízia Markíza láka k obrazovkám počas vianočných sviatkov osvedčeným mixom vianočných rozprávok a rodinných filmov i premiér, ktoré spája tohtoročný slogan "Vianoce nás bavia". Programová riaditeľka televízie Silvia Majeská pre TASR priznala, že z klasík na Vianoce to v jej rodine jednoznačne vyhráva Perinbaba, v programe je na Štedrý deň o 17.05 h. "O 18.45 h sme si pripravili príjemné vianočné prekvapenie pre všetkých fanúšikov seriálového hitu Oteckovia," upozornila Majeská, ktorá si nenechá ujsť ani ďalšie neodmysliteľné vianočné klasiky – Mrázika a Pelíšky. "A keďže mám tri malé deti, nenecháme si ujsť ani žiadne animované rozprávky v našom programe počas vianočných sviatkov, ako napríklad Snežná hliadka, Piadinôžka či Lovecká sezóna," dodala programová riaditeľka.Je presvedčená, že radosť urobia divákom aj vianočné filmové premiéry na Markíze. "Prvý sviatok vianočný o 20.30 h to bude rozprávkový príbeh Rozprávková cesta koníka Hrbáčika a na Druhý sviatok vianočný sme v rovnakom čase pripravili návrat fenoménu Pokémon v rodinnej komédii Pokémon: Detektív Pikachu," avizuje programové tipy.Televízia JOJ vo svojom štedrovečernom programe ponúka hrané i animované klasiky, ako Sám doma či Doba ľadová, ale aj spomienku na Tri oriešky pre popolušku a tiež akčný triler na večer - americký film Skala.