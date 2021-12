Video: Mariah Carey dosiahla svojou vianočnou piesňou nový hudobný rekord

Americká speváčka Mariah Carey, "kráľovná Vianoc", stále kraľuje rozhlasovým vlnám. Jej aktuálne všadeprítomný vianočný hit "All I Want for Christmas Is You" sa tento týždeň vrátil na vrchol rebríčka Billboard Hot 100 a stal sa prvou piesňou v histórii, ktorá sa dostala na špicu tejto prestížnej americkej hitparády v troch rôznych rokoch. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.





Speváčkine desaťročné deti, dvojičky Monroe a Moroccan, ktoré má s bývalým manželom Nickom Cannonom, ju na počesť tohto úspechu ráno zobudili konfetami. Uviedla to v hlasovom odkaze na Twitteri samotná Carey, interpretka a skladateľka, ktorá je držiteľkou hudobných cien Grammy.Pieseň "All I Want for Christmas Is You" (Všetko, čo na Vianoce chcem, si ty) zložila spolu s Walterom Afanasieffom, ktorý ju aj produkoval.Skladba však nemohla byť do rebríčka Billboard Hot 100 zaradená v roku 1994, v ktorom vyšla, keďže nebola komerčne dostupná ako singel. Toto pravidlo sa nakoniec zmenilo a teraz sa pieseň už každoročne (od roku 2012) vracia do spomínanej popovej hitparády amerického časopisu Billboard. Posledné tri roky - 2019, 2020 a 2021 - sa pritom hit dostal na prvú priečku tohto rebríčka.Pieseň údajne tejto 52-ročnej speváčke vyniesla na tantiémach už vyše 60 miliónov dolárov a magazín Billboard ju označil za najlepšiu vianočnú pieseň všetkých čias.Keď sa práve rozbiehalo tohtoročné vianočné obdobie, Americká asociácia nahrávacieho priemyslu (RIAA) udelila skladbe tzv. diamantový štatút a uznala ju za prvú sviatočnú skladbu, ktorej sa v USA predalo vyše desať miliónov nosičov."Táto obľúbenosť mojej piesne ma nikdy neprestane udivovať a moje srdce to napĺňa množstvom emócií," napísala Carey vo vyhlásení. "Žasnem, že pieseň 'All I Want for Christmas is You' pretrvala rôzne éry hudobného priemyslu," dodala speváčka.