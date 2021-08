Televízne vysielanie cyklistických pretekov Okolo Slovenska dofinancuje vláda sumou 350-tisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda dofinancuje zabezpečenie prenosu a signálu pre televíznu stanicu Eurosport v súvislosti s vysielaním Medzinárodných cyklistických pretekov „ Okolo Slovenska“. Na večernom rokovaní 12. augusta vláda schválila, že na tento účel vyčlení dotáciu vo výške 350-tisíc eur. Cyklistické preteky by sa mali konať od 15. do 19. septembra.„V priamych prenosoch a záznamoch a reklamných spotoch môžu byť zobrazené statické, motocyklové a najmä letecké zábery nie len 65. ročníka týchto pretekov, ale aj všetkých zaujímavých prírodných scenérií či pamiatok na území Slovenska na celkovej 730 km trati,“ poukázal vedúci Úradu vlády SR v predkladacej správe.Podľa neho sa tak podporí nie len samotné športové podujatie, ale aj propagácia a cestovný ruch na Slovensku. Dodal, že podujatie je na svetovej úrovni a patrí k najvýznamnejším na Slovensku.V priamych prenosoch a záznamoch by mohli diváci uvidieť statické, motocyklové ale aj letecké zábery napríklad námestia a Dómu sv. Alžbety v Košiciach, Spišský hrad a aj zrekonštruované centrum Spišského Podhradia, Levoču, celé Vysoké Tatry, prírodu v okolí Kysúc a Oravy, kúpele Trenčianske Teplice či centrum kráľovského mesta Trnava.