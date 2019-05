Televízny Filmový klub predstaví tvorbu R. Rosselliniho

Robert Rossellini, archívna snímka. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Bratislava 30. mája (TASR) - Talianskemu režisérovi a scenáristovi a jednej zo zakladateľských osobností filmového neorealizmu Robertovi Rossellinimu bude patriť televízny Filmový klub. Diváci RTVS uvidia na Dvojke v premiére tituly Paisa a Stromboli, tešiť sa môžu aj na snímky Nemecko v roku nula a Rím, otvorené mesto. Tento film je v programe ako prvý, v pondelok 3. júna o 22.25 h. TASR o tom informovala Silvia Turnerová zo sekcie marketingu a komunikácie RTVS.Snímku Rím, otvorené mesto natočil Rossellini v roku 1945 v prvých dňoch po skončení druhej svetovej vojny. Časť filmu sa nakrúcala vo vojnou zdevastovanom meste, čo dodáva filmu dokumentárnu autentickosť. Príbeh zachytáva dosah vojny na životy obyčajných ľudí a je nielen majstrovským dielom svetovej kinematografie, ale aj historickým dokumentom jednej dejinnej epochy Ríma. Vykresľuje portrét protifašistického odboja prostredníctvom príbehu troch rozdielnych ľudí – kňaza, komunistického vodcu odboja a prostej ženy z ľudu. Film získal Veľkú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes.Film Paisa, považovaný za jedno z vrcholných diel talianskeho neorealizmu, čaká televízna premiéra 10. júna. Aj v tejto snímke Rossellini pracuje s nehercami a skutočným svetom ulice. V šiestich poviedkach zachytáva Paisa cestu amerických a britských vojakov od vylodenia na Sicílii až po boje v Pádskej nížine. Príbehy tvoria samostatné poviedky, ktoré spája kontrast starého a nového Talianska.Titul Nemecko v roku nula odvysiela Dvojka 17. júna. Hrdinom tragického príbehu o ľuďoch zlomených vojnou je 12-ročný Edmund, ktorý žije so svojou sestrou v ruinách vojnou zničeného Berlína. Po porážke Nemecka sa snažia pretĺcť životom ako vedia. Jedného dňa Edmund stretne svojho bývalého učiteľa, v ktorom by rád našiel podporu. Ten však i po vojne zostáva presvedčený o správnosti nacistickej ideológie.Stromboli je druhou snímkou, ktorý si diváci júnového Filmového klubu budú môcť pozrieť v televíznej premiére. Rossellini sa na ňom podieľal nielen režisérsky, ale je tiež autorom literárnej predlohy. Stromboli je vyľudnená dedina na úpätí aktívnej sopky, do ktorej sa presťahuje Karen z Litvy spolu s talianskym manželom. Ich život však komplikujú obyvatelia, ktorí na cudzinku hľadia s pohŕdaním. Miesto, ktoré malo Karen zachrániť, sa čoskoro stáva jej novým väzením a ona zúfalo hľadá spôsob, ako by z neho unikla. Príbeh, s ktorým bol Rossellini nominovaný na Zlatého leva, uvidia diváci 24. júna.