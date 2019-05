Music festival Piešťany sa ponesie v znamení výročí hudobných telies

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 30. mája (TASR) - Fanfáry v podaní komorného zoskupenia Corni di Bratislava otvoria v piatok (31. 5.) Music festival Piešťany (MFP). Jeho 64. ročník sa ponesie v znamení okrúhlych výročí viacerých umeleckých telies a osobností, ktoré formovali slovenskú hudobnú kultúru. Festival v tomto roku rozširuje svoje koncertné podujatia aj do ďalších dvoch miest regiónu – Hlohovca a Nového Mesta nad Váhom. Trvať bude do 8. júla.Prvý festivalový večer bude patriť súboru Lúčnica, ktorý sa predstaví v tanečno-hudobnom galaprograme Z tvorby profesora Štefana Nosáľa.informoval predseda festivalového výboru a dramaturg Marián Turner.Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku predstaví 2. júla narodeninový galaprogram.dodal Turner.V hlohovskom Empírovom divadle zahrá Slovenský komorný orchester so sólistom Ewaldom Danelom 6. júna výber diel skladateľov z obdobia klasicizmu a v Novom Meste nad Váhom sa 12. júna predstaví Moyzesovo kvarteto so sólistami - harfistkou Katarínou Turnerovou, flautistom Mariánom Turnerom a hobojistom Matúšom Veľasom.Z Českej republiky privíta festival 21. júna Zemlinského kvarteto so sólistom klarinetistom Karlom Dohnalom a v rámci večera Hudobné nešpory sa 26. júna predstaví na koncerte barokových skladieb Spevácky zbor Lúčnica.uviedol dramaturg MTP 2019.