Telo K. Annana priviezli do rodnej Ghany, pohreb bude vo štvrtok

Kofi Annan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Akkra 11. septembra (TASR) - Telo bývalého generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana priviezli letecky v pondelok do rodnej Ghany, kde ho po pristátí na medzinárodnom letisku Kotoka v hlavnom meste Akkra privítali ako hrdinu.Prezident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo stál vedľa vdovy po Annanovi aj ďalších rodinných príslušníkov, keď vojaci v uniformách vynášali z lietadla rakvu s pozostatkami niekdajšieho šéfa OSN. Obrad sprevádzala vážna hudba, ktorú hrala kapela ghanských ozbrojených síl. Potom nasledovali modlitby, napísala tlačová agentúra AP.Annanov návrat domov signalizovala aj výmena vlajky OSN, ktorá dovtedy zahaľovala rakvu, za ghanskú.Annan bude spočívať v Medzinárodnom konferenčnom centre v Akkre, kde mu ľudia budú môcť vzdať poctu niekoľko nasledujúcich dní - do štátneho pohrebu, ktorý sa bude konať vo štvrtok 13. septembra.Annan zomrel po krátkej chorobe v auguste vo Švajčiarsku vo veku 80 rokov.Tento vnuk kmeňových náčelníkov bol prvým Afričanom čiernej pleti, ktorý zastával post generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, a to v rokoch 1997-2006. Annan v roku 2001 získal Nobelovu cenu mieru za svoje humanitárne aktivity a pomoc pri revitalizácii OSN.