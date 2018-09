V Mexiku zavraždili za jeden rok 175 politikov

Ilustračná snímka. Foto: KR PZ Žilina Foto: KR PZ Žilina

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 11. septembra (TASR) - Celkovo 175 politikov zavraždili v Mexiku za uplynulý rok. V pondelok o tom informovala poradenská spoločnosť Etellekt, ktorá sa zameriava na analýzu rizík.Uvedený počet politikov zabili páchatelia od vlaňajšieho septembra do 31. augusta tohto roka, pričom je do tohto obdobia zahrnutá aj kampaň pred júlovými voľbami.Z údaju vyplýva, že každý mesiac sa stalo 14,5 politickej vraždy.Okrem toho bolo po celej krajine zaznamenaných najmenej 850 agresívnych činov proti politikom, dodala v správe tlačová agentúra DPA.Násilie po júlových voľbách nepoľavilo - došlo k 63 útokom na politikov, vrátane 21 vrážd (atentátov).Posledným takýmto prípadom bol útok na zvoleného starostu Blasa Godíneza, ktorý mal v sobotu 8. septembra nastúpiť do úradu v meste Gómez Farías v štáte Chihuahua na severe Mexika, ale neznámi útočníci ho v piatok večer postrelili.