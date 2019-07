Témou Gazdovania na hriňovských lazoch bude tradícia pestovania maku

Pohľad na rozsiahle hriňovské lazy, archívna snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak Pohľad na rozsiahle hriňovské lazy, archívna snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak

Hriňová 30. júla (TASR) - Tradícia pestovania maku bude témou IX. ročníka Gazdovania na hriňovských lazoch. Podujatie sa uskutoční 17. augusta 2019 v miestnej časti Slanec. Súčasťou bude aj slávnostné otvorenie Hriňovskej drevenice Štefana Nosáľa, ktoré sa uskutoční v piatok 16. augusta o 10.00 h.Ako pre TASR uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník, medzi najzaujímavejšie aktivity festivalu tradičnej kultúry patrí ukážka uhliarskeho miliera, ukážky tradičných poľnohospodárskych prác ako kopanie zemiakov, mlátenie obilia, bielenie a rosenie plátna, kosenie, hrabanie a skladanie mládze, oranie volmi, pečenie chleba a pacáľov.Na podujatí si návštevníci môžu pozrieť aj výrobu drevených krížov, podkúvanie koní, lámanie a štikanie maku, tradičnú výrobu papiera, spracovanie rohoviny či výrobu keramiky. Uskutoční sa tiež súťaž v kopaní zemiakov.Na pódiu pred centrom Košútka vystúpia miestne detské folklórne súbory, v galaprograme potom Fujaristi Slovenska, DaMFS Vrchárik, FsK Javorinka, FS Petrovjan – ČR, FS Jánošík, ĽH Ondreja Molotu, Vladimír Homola, Seniorky z Lúčnice, FS Hriňovčan.Ako primátor pokračoval, z podujatia vylúčia používanie jednorazových plastových obalov a zároveň budú predchádzať vzniku odpadu v spolupráci s občianskym združením BE HERO GO ZERO a miestnymi dobrovoľníkmi. "Rozhodli sme sa zabezpečiť opakovateľne použiteľné poháre a recyklovateľné riady," pripomenul. Plánované sú aj prednášky k bezodpadovému hospodáreniu.Súčasťou sprievodných aktivít je aj výstava fotografií viacerých fotografov. "Autorskú výstavu otvoríme Martinovi Habánkovi, ktorý vystaví fotografie ľudového odievania a slávnych hriňovských rodákov," dodal primátor.Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.