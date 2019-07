V policajnom múzeu neďaleko Washingtonu majú slovenský pas

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Washington 30. júla (TASR) - V múzeu polície okresu Prince William neďaleko amerického hlavného mesta Washingtonu majú vystavený slovenský pas - konkrétne pas bývalého štvornohého policajta. A hoci dnes už neslúži, stále naňho spomínajú. Bol to vynikajúci partner, povedal pre TASR jeho psovod Greg Pass.Toto policajné oddelenie, tak ako mnohé ďalšie v Spojených štátoch, získava služobné psy z Európy vrátane Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Holandska. Vystavený pas patrí nemeckému ovčiakovi Audie, ktorý bol vycvičený na zadržanie páchateľa. V polícii slúžil štyri a pol roka, od roku 2008 do roku 2013. Zomrel dva roky po odchode do dôchodku na rakovinu. Rozlúčkové video s názvom Dobrú noc, Audie si na Facebooku polície pozrelo vyše 150.000 ľudí a vyše 1000 vyjadrilo smútok aj v komentári.spomína jeho partner Greg Pass, ktorý stále slúži v tejto okresnej polícii na oddelení K-9, avšak už v pozícii nadriadeného. Pass dodal, že Audieho si vybrali na základe jeho vlastností a kvalít spomedzi šteniat, ktoré príslušná firma dováža z Európy pre účely polície. Výcvik potom Audie absolvoval priamo v policajnom oddelení okresu Prince William.Policajné oddelenie má v súčasnosti 11 služobných psov a jeden z nich je zo Slovenska. Murphy slúži po boku policajta Jefferyho Scotta Morrisa a má špeciálny výcvik nielen na stopovanie, ale aj vyhľadávanie drog. Jeho psovod prezradil, že Murphy nedávno oslávil 8. narodeniny a je už jedným zo psov seniorov. Chuť do práce mu však ešte neubúda.pochválil Murphyho jeho psovod.Morris vysvetlil, že neexistuje stanovený vekový limit alebo vek odchodu psov zo služby. Všetko závisí od psa, jeho chuti pracovať a samozrejme zdravotného stavu. Murphy už teraz dostáva vzhľadom na svoj vek špeciálnu pozornosť, ale i nejaké výhody.povedal Morris a vysvetlil, že teraz už dáva pozor na to, čo s Murphym robí. Nemusí už napríklad absolvovať všetky tréningy - tréning obratnosti a pohyblivosti a skoky cez prekážky už prenecháva mladším psom.Polícia si vyberá psov na základe ich kvalít. Nejde o klasické verejné obstarávanie berúce ohľad na kvalitu a cenu zároveň, psy sú vyberané len na základe svojich vlastností a predpokladov byť vynikajúcim policajným psom. Greg Pass vysvetlil, že európsky program na šľachtenie a chov služobných psov je oveľa starší než americký a Európania majú teda oveľa viac skúseností a ponúkajú vynikajúcu kvalitu.Murphy je podľa Passa taký vynikajúci, že keď boli u nich na spoločnom tréningu policajti z holandskej výcvikovej akadémie a videli Murphyho, tak sa čudovali, ako je možné, že si takého psa medzi šteňatami nevšimli a nevybrali oni.