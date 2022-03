Témou summitu NATO bude návrh na vyslanie mierovej misie na Ukrajinu

O návrhu Poľska na vyslanie mierovej misie NATO na Ukrajinu sa bude diskutovať vo štvrtok na summite Aliancie, uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. Zopakovala však, že Spojené štáty nepošlú svojich vojakov na Ukrajinu bojovať proti ruským jednotkám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.





Na vyslanie misie vyzval minulý týždeň podpredseda poľskej vlády Jaroslaw Kaczyňski, ktorý navštívil Kyjev spoločne s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska. Misia NATO by sa podľa neho mala byť schopná aj brániť.Biden pricestuje v piatok v sprievode ministra obrany Lloyda Austina do Varšavy, kde sa stretne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Hlavnou témou rozhovoru by mali byť vojnoví utečenci, uviedla Psakiová.