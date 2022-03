Kyjev odmietol ruské ultimátum na kapituláciu v Mariupole

Ukrajinské vedenie odmietlo ultimátum na kapituláciu obrancov obliehaného mesta Mariupol na juhovýchodnom pobreží krajiny, ktoré im dala do pondelkového rána ruská armáda. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.





"Nebude žiadna kapitulácia, žiadne zloženie zbraní," povedala podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková v noci na pondelok pre spravodajský server Ukrajinska pravda. Podľa jej slov o tomto stanovisku už informovali ruskú stranu. Vereščuková súčasne žiadala ruskú armádu o otvorenie humanitárnych koridorov do zničeného prístavného mesta.Rusko v nedeľu večer vyzvalo ukrajinské jednotky v Mariupole, aby zložili zbrane a mesto v pondelok dopoludnia opustili. Na to bude od 10.00 do 12.00 h moskovského času (8.00 až 10.00 h SEČ) vytvorený koridor, oznámil podľa štátnych médií predstaviteľ ruského ministerstva obrany Michail Mizincev.Rusko podľa jeho slov navrhlo Ukrajine plán, na základe ktorého by z Mariupola mohli v zmienenom čase odísť ukrajinskí vojaci a "zahraniční žoldnieri", a to "bez zbraní a munície" a trasou dohodnutou s Ukrajinou.

Kyjev by mal na ruský návrh reagovať "oficiálnou písomnou odpoveďou" do 5.00 h moskovského času (3.00 h SEČ), doplnil Mizincev. Ruská armáda adresovala ukrajinskej strane návrh formou listu s ôsmimi stranami, píše DPA.



"Namiesto toho, aby ste strácali čas osemstranovým listom, by ste mali jednoducho otvoriť koridor," reagovala Vereščuková, ktorá podľa agentúry AP ruské vyhlásenie označila za "manipuláciu".



V ruskom návrhu sa podľa staníc BBC a Sky News tiež uvádza, že po evakuácii vojakov by od 12.00 h moskovského času (10.00 h SEČ) mohli do Mariupola bezpečne prichádzať humanitárne konvoje s potravinami, liekmi a ďalšími zásobami, pričom z mesta by zároveň mohli odchádzať tisíce civilistov, a to na západ alebo na východ.