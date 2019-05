Témou Svetového dňa astmy je: STOP astme!

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Lausanne/Ženeva 7. mája (TASR) - STOP astme! - to je v tomto roku motto Svetového dňa astmy, pripadajúceho na 7. mája. Podporuje ho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Rôznymi podujatiami sa pripomína vo viac ako 80 štátoch sveta a každý rok pripadá na prvý utorok v máji, informovala na internetovej stránke Globálna iniciatíva pre astmu (GINA).Cieľom GINA je zaoberať sa v rámci svojho programu astmou, jej liečbou, sledovaním jej výskytu, pozorovaním stavu chorobnosti a prípadov úmrtí astmatikov. GINA vyvíja úsilie na zlepšenie života ľudí trpiacich astmou na celom svete.Podľa odborníkov WHO na svete trpí na rôzne formy astmy približne 235 miliónov ľudí.WHO definuje astmu ako chronické ochorenie charakterizované opakujúcimi sa záchvatmi dýchavičnosti a sipotu, ktoré sa odlišujú od pacienta k pacientovi podľa závažnosti a frekvencie. Astmatický záchvat vzniká pri zvýšenej aktivite dýchacích ciest na rôzne podnety, akými sú alergény, lieky, parfumy, chemikálie, tabakový dym, prach, chlad, vírusy, baktérie a ďalšie. Na niektorý z tých podnetov sa priedušky prudko stiahnu a sťažujú prienik vzduchu do a z pľúc. Stiahnutie sa prejavuje ako tzv. pískanie pri nádych a výdychu.Medzi rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vývoji astmy, odborníci zaraďujú genetickú predispozíciu, znečistenie prostredia, alergény, časté užívanie antibiotík v detstve, časté infekcie dýchacích ciest. S astmou žije človek celý život. Ak astmatik pri liečbe dobre spolupracuje s lekárom, najmä ak dodržuje všetky stanovené zásady, správne užíva lieky a kontroluje chorobu, môže žiť aktívnym a plnohodnotným životom. V súčasnosti už lekári vedia pripraviť liečbu "na mieru" pacientovi.Prvý Svetový deň astmy sa konal v roku 1998 na mítingu v Barcelone a za spoluúčasti vyše 35 štátov sveta. Podujatie sa stalo každoročným, využíva sa na organizovanie rôznych akcií pre astmatikov, ale aj na osvetu pre zdravú populáciu.Hnutie GINA vzniklo v roku 1995 s tým, aby sa stanovili najvhodnejšie smernice a postupy pri diagnostikovaní a liečbe astmy. Materiály sa potom rozpracovávajú do takej prijateľnej formy, aby sa každý pacient a jeho okolie mohli stať partnermi i spolupracovníkmi pri kontrole a liečbe choroby.Prvé iniciatívy GINA spadajú do roku 1993, keď sa na spolupráci dohodli National Heart, Lung and Blood Institute, National Institute of Health a WHO.