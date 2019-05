POHODA DEŇ_FM 2019: Deväť kapiel z piatich krajín v troch štúdiách budovy SRo

V troch koncertných štúdiách, vo foyer a na chodbách Slovenského rozhlasu na vás čaká bohatý celodenný program. V premiére uvedieme film 22 – dokument o Pohode 2018, bude aj obľúbený formát pre milovníkov literatúry Čau o piatej, vo foyer si budete môcť zahrať stolný futbal o lístky na festival a dozviete sa aj nové mená a ďalšie novinky 23. ročníka Pohody počas oficiálnej tlačovej konferencie. Vstup na podujatie je voľný.

Bolo nás jedenásť

Aj keď sú Lasica so Satinským považovaní hlavne za divadelníkov, podaril sa im vďaka spolupráci s geniálnym Jarom Filipom nahrať podľa mnohých najlepší album našej histórie – Bolo nás jedenásť. Album zaznel prvýkrát v histórii naživo na Pohode 2017, odvtedy sa hráva v štúdiu L+S na zakaždým vypredaných koncertoch. Po jednom z nich sa Milan Lasica preriekol, keď pred prídavkom, pesničkou „My“, návštevníkom oznámil, že viac prídavkov bude až na Pohode. Ešte predtým sa superskupina v zostave Milan Lasica, Dorota Nvotová, Martin Valihora, Marek Minárik, Dano Salontay, Michal Žáček, Andrej Jarolín, Braňo Jobus, Martin Višňovský, Juraj Podmanický, Lasky, Juraj Benetin, Milan Adamec, Slavo Solovic, Peter Kaščák a Michal Kaščák predstaví aj 14. mája v štúdiu č. 1 Slovenského rozhlasu.

LIFE

V budove Slovenského rozhlasu sa predstaví aj indie-punková kapela LIFE. Tá v júni 2017 vydali svojpomocne debut Popular Music, ktorý BBC 1 zaradilo do výberu najlepších albumov roka. Podľa magazínu Kerrang! album „prikladá do kotla zmeny“ a nemecký Musikexpress v recenzii žartuje, že „ak je niečo dobré na Brexite, tak jedine nová punková vlna v Anglicku“. Kapela nedávno vydala video k piesni „Moral Fiber“, ktorá je singlom k ich druhému LP, pričom portál When The Horn Blows označil za 97 sekúnd čistej punk-popovej zúrivosti.

Noga Erez

Noga Erez je zjav, ktorý vás zhypnotizuje v momente keď vyjde na pódium. Táto raperka, speváčka a producentka experimentálnej elektronickej hudby z Tel Avivu len minulý rok vydala debut Off The Radar, ktorý vychválili v skvelých recenziách magazíny ako Clash, The Skinny, The 405, Paste i The Guardian. To jej otvorilo cestu na festivaly Primavera, Pitchfork Paris, Roskilde, MELT!, SXSW a mnohé ďalšie. Izraelský Forbes ju po týchto úspechoch zaradil do zoznamu najvplyvnejších osobností pod 30 rokov "30 under 30".

Penelope Isles

„Keď začali na londýnskej konferencii IFF, kde sa predstavujú nádejní umelci z veľkých agentúr, hrať Penelope Isles, chcel som po prvej pesničke odísť. Druhá sa mi pozdávala, tretia ma nadchla a po štvrtej som vedel, že túto kapelu chceme mať na Pohode. Akoby sa duch Pixies vznášal nad Brightonom a navštívil túto zvláštnu partiu muzikantov, pričom vznikla osobitá hudba, ktorú čím dlhšie počúvate, tým viac pokladov v nej nájdete.“ povedal o brightonskej kapele Penelope Isles Michal Kaščák. Podľa DIY je ich hudba „lo-fi výletom vyšperkovaným krásnymi vokálnymi harmóniami“. Line of Best Fit označil ich piesne za „obľúbené sladkosti s črepmi rozbitého skla, ktoré sú v nich zapustené – čo im dáva potenciál, ktorý kričí o vašu pozornosť“.

Cari Cari

Cari Cari sme videli na festivale PIN v macedónskom Skopje a všetci sme ostali unesení. Fantastická hudba a parádna pódiová šou, na tanečky gitaristu sa naozaj nedá zabudnúť. Ich pieseň „Summer Sun“ zaradilo rádio FM4 na tretie miesto najlepších nahrávok roka 2018. Volume ich v recenzii prirovnáva k The XX či The Kills. Rolling Stone ich označil za najväčší objav minuloročnej Primavery. Kapelu tvorí speváčka a bubeníčka Stephanie Widmer a gitarista Alexander Köck. Pôsobia striedavo v Londýne, Hamburgu a Melbourne, odkiaľ speváčka prepašovala do ich piesní didgeridoo a drumbľu. Ich prvotinou bolo EP AMERIPPINDUNKLER, pričom piesne z neho sa objavili aj v seriáloch „Shameless“ a „The Magicians“.

Ventolin

V rozhlase uvidíte živý elektronický hudobný projekt, one-man-krabičkový band s mimoriadne zábavnou live show – Ventolin. Cez deň David Doubek alias Ventolin prednáša kultúrnu antropológiu na Karlovej Univerzite, po večeroch baví na koncertoch. Za dekádu nás scéne sa stal jedným z najvyhľadávanejších elektronických producentov v Česku a na Slovensku. Počas vystúpení používa staré samplery, analógové syntetizátory a archaické drummachiny. Je milovníkom primitívneho zvuku detroitského techna a talianskeho a indického disca z 80. rokov. V roku 2009 vydal EP mihanie, v roku 2012 album Totem, v roku 2015 sa vrátil s EP Playboura a pred dvomi rokmi vydal album Vitajte. Ten je podľa Hudba.sk puntičkárske hudobné retro plné elektronických hračiek s aktuálnymi textami, ktoré v sebe skrývajú aj kus filozofie. Zároveň je to bez pochyby mimoradne zábavná nahrávka, ktorá sa čoraz častejšie ozýva z pohoďáckeho ofisu.

Gleb

Po zverejnení vystúpenia mladého bratislavského MC Gleba nám „takmer padol Instagram“, Gleb rapuje rýchle rýmy do žánrov ako glitch hop, grime, trap a D&B. Po viacerých mixtapeoch a EP vydal v roku 2017 debutový album Lavička Pimpin. Uprednostňuje tvrdšie, rýchlejšie a špinavšie podmazy, pričom v nich najviac cítiť inšpiráciu britskou scénou. Nedávno vydal single „Audiokniha“, „Motorest“ a „Gauč Storytelling“, ktoré sa objavia aj na pripravovanom druhom albume.

Čavalenky

Na Pohoda Dni_FM vystúpi aj raper Rudo Danihel z česko-slovenského pohraničia známy ako Čavalenky. Je to zjav, ktorému veríte každé slovo, nemusí sa na nič hrať, všetko je položené na reálnych základoch – k tomu originálny prejav, skvelý flow a výborné podklady. Spolovice rómsky umelec rapuje po záhorácky pričom hovorí o drsnom živote na ulici, rasizme, gamblingu, hazarde, drogách, zadlženosti a následných exekúciách.

Raptor Koch

Humenský muzikant Stano Sninský z Jasenova účinkujúci pod menom Raptor Koch je odbornou verejnosťou vnímaný ako najlepší Frank Zappa bývajúci na východ od Braniska. Premiéru koncertu s kapelou odobral priamo v holandskom Groningene, kde spolu s Vojdi a The Wilderness vystúpil na alternatívnom Pinguin Radio Showcase festivale. Tam kde iní obrusujú okraje, Raptor Koch pridáva farbu a berie vás na neznáme a zároveň úplne nové miesta. Piesňami ako Veľký pán slon, Džvir, raptor má spíčky či Baba Jara pobaví aj odvážnych ranostajov v Ráne na eFeMku.

Okrem koncertov a tlačovej konferencie o novinkách Pohody 2018 prinesieme do foyer budovy Slovenského rozhlasu aj tento rok Pohoda Shop. Od ôsmej ráno v ňom spustíme predaj 89 kusov permanentiek za zníženú cenu 89 €. Zároveň si tu budete môcť v tento deň vyzdvihnúť objednávky uskladnené pre osobný odber vo Svätom Jure. Návštevníkov vyzveme aj na súboj v stolnofutbalovom turnaji, ktorého víťazi si domov odnesú lístky na Pohodu. Zahrať sa môžete aj v kútiku iHRYsko, v ktorom nájdete rôzne spoločenské hry. Tým, ktorí nemôžu prísť do Bratislavy osobne, priblíži atmosféru Pohoda Dňa_FM počas celého dňa vysielanie Rádia_FM.