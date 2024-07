Tenisová dvojhra žien pokračuje na Wibledone bez svetovej jednotky Swiatekovej, nestačila na Putincevovú

Najlepší tenis v živote

7.7.2024 (SITA.sk) - Tretí grandslamový turnaj tenisovej sezóny je už bez najvyššie nasadenej hráčky a svetovej jednotky ženského rebríčka. S londýnskym Wimbledonom sa totiž rozlúčila Poľka Iga Swiateková , ktorá v súboji 3. kola nestačila na nenasadenú Kazašku Juliu Putincevovú Dvadsaťdeväťročná moskovská rodáčka síce prehrala prvý set 3:6, v ďalších dvoch však už dominovala na dvorci a triumfovala v nich 6:1 a 6:2. O šesť rokov mladšia Varšavčanka prišla o šnúru 21 duelov bez prehry, počas ktorej získala ďalší titul na Roland Garros v Paríži."Mala som pocit, že hrá svoj najlepší tenis v živote, prišiel však prechod na iný povrch, na ktorom sa pravidelne trápim. A ten prechod nebol jednoduchý. Skombinovalo sa teda niekoľko vecí spojených s tým, že vo Wimbledone mi to jednoducho nejde," zhodnotil Poľka po vypadnutí.Aj v roku 2022 prišla o úžasnú víťaznú sériu vo Wimbledone, vtedy ju Francúzska Elizé Cornetová zastavila rovnako v 3. kole a ukončila jej šnúru 37 víťazných stretnutí. Päťnásobná grandslamová šampiónka pred tohtoročnou časťou sezónu a trávnatých povrchoch hovorila o tom, ako sa teší, že sa na tráve zlepší, do Londýna však šla bez štartu na niektorom z "prípravných" turnajov.Swiateková v 3. kole spravila až 38 nevynútených chýb, kým jej súperka iba 15. "Taký je tenis, musím ísť ďalej. Počas tohto roka ešte budem mať dostatok príležitostí na to, aby som predviedla svoju hru. Sústredím sa len na to," dodala Poľka.Pred sobotou Putincevovou ešte nezdolala Swiatekovú a v predchádzajúcich štyroch meraniach síl jej neuchmatla ani set. Na otázku, ako to napokon dotiahla k víťazstvu, kazašská reprezentantka odpovedala: "Sama neviem. Skutočne, neviem."Jej dobrú formu na tráve naznačil zisk titul v Birminghame tesne pred Wimbledonom, na ktorom sa teraz premiérovo dostala už do 4. kola. Jej doterajším maximom bolo druhé kolo."Hrala som bez strachu a opakovala si, že musím ísť na sto percent, veď nemám čo stratiť. Aj môj tréner mi povedal, že si musím stopercentne veriť, nech sa deje čokoľvek," prezradila Putincevová, ktorú teraz čaká Lotyška Jelena Ostapenková.