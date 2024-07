ME vo futbale 2024: Výsledky štvrťfinále – sobota 6. júl

ME vo futbale 2024 – výsledky (sobota 6. júl 2024)



štvrťfinále



DÜSSELDORF

Anglicko - Švajčiarsko 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), na pok kopy: 5:3

Góly: 80. Saka - 75. Embolo



BERLÍN

Holandsko - Turecko 2:1 (0:1)

Góly: 70. De Vrij, 76. Müldür (vlastný) - 35. Akaydin



ME vo futbale 2024



zostávajúci program



semifinále

utorok 9. júla: Španielsko - Francúzsko (Mníchov, 21.00)

streda 10. júla: Holandsko - Anglicko (Dortmund, 21.00)



finále

nedeľa 14. júla: Španielsko/Francúzsko - Holandsko/Anglicko (Berlín, 21.00)



7.7.2024 (SITA.sk) - Reprezentácie Anglicka a Holandska skompletizovali kvarteto semifinalistov majstrovstiev Európy v Nemecku. Uvedené výbery proti sebe zabojujú o finále, ich vzájomný súboj sa uskutoční v stredu 10. júla v Dortmunde.Angličania v osemfinále vyradili Slovákov a potrebovali na to predĺženie, na postup cez Švajčiarom vo štvrťfinále museli ísť až do penaltového rozstrelu.Albión bol v súboji aktívnejší, ale Helvéti viedli od 75. minúty gólom Breela Embola . Radosť švajčiarskeho tímu netrvala dlho, pretože o päť minút neskôr vyrovnal Bukayo Saka V predĺžení sa skóre nezmenilo a v jedenástkovej lotérie uspeli všetci piati exekútori na anglickej strane.Keďže u súpera hneď v prvej sérii svoj pokus nepremenil Manuel Akanji , zverenci trénera Murata Yakina skončili na Eure rovnako ako pred troma rokmi vo štvrťfinále.Anglický tím zostal v hre a stále môže minimálne zopakovať finálovú účasť z ME v lete 2021.V druhom sobotňajšom štvrťfinále sa dlho zdalo, že sa turecký výber dostane do semifinále druhýkrát v histórii a premiérovo po osemnástich rokoch.Viedol totiž od 35. minúty presným zásahom Sameta Akaydina a Holanďania dlho nevedeli nájsť recept na defenzívu súpera.Vyrovnať sa podarilo až v 70. minúte Stefanovi de Vrijovi a o šesť minút neskôr lopta za tureckého brankára putovala aj po odraze od jeho spoluhráča Merta Müldüra Oranjes sa do semifinále ME dostali prvýkrát po dvadsiatich rokoch.