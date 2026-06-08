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 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Tenisové rebríčky po Roland Garros bez zmien na čele, stále vedú Sobolenková a Sinner


Tagy: Rebríček ATP Rebríček WTA

Víťazka dvojhry žien na Roland Garros v Paríži Ruska Mirra Andrejevová je šiesta, víťaz dvojhry mužov Nemec Alexander Zverev zostal na 3. priečke. Druhý grandslamový turnaj tenisovej sezóny Roland ...



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french_open_tennis_37356 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Víťazka dvojhry žien na Roland Garros v Paríži Ruska Mirra Andrejevová je šiesta, víťaz dvojhry mužov Nemec Alexander Zverev zostal na 3. priečke.


Druhý grandslamový turnaj tenisovej sezóny Roland Garros v Paríži nepriniesol zmeny na čele rebríčkov, posuny nenastali ani v Top 3. Naďalej sú na ich čele Talian Jannik Sinner pred Španielom Carlosom Alcarazom a Bieloruska Arina Sobolenková pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou.

Sinner je o priepastných 354 bodov pred Alcarazom, tretí zostal Nemec Alexander Zverev napriek celkovému triumfu na parížskej antuke. Na druhú priečku stráca 2655 bodov. Na štvrtú pozíciu sa posunul Kanaďan Felix Auger-Aliassime, piaty je Američan ben Shelton, šiesty Austrálčan Alex de Minaur, na siedmu pozíciu klesol Srb Novak Djokovič, ôsmy je Rus Daniil Medvedev, deviaty Američan Taylor Fritz a prvú desiatku uzatvára Talian Flavio Cobolli.

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Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan, aktuálne sa posunul zo 110. na 102. stupienok. Nasledujú Lukáš Klein na 179. pozícii a Norbert Gombos na 365. priečke.

Sobolenková vedie už len o 947 bodov pred Rybakinovou, tretia zostala Poľka Iga Swiateková. Na štvrtom poste je Američanka Jessica Pegulová, na piatom jej krajanka Amanda Anisimovová a na šiestom víťazka z Paríža Ruska Mirra Andrejevová. Siedma je Američanka Cori Gauffová, ôsma Ukrajinka Jelina Svitolinová, deviata Kanaďanka Victoria Mboková a na konci Top 10 je Češka Karolína Muchová.

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Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 120. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 223. post a Mii Pohánkovej 280. stupienok.

Lídrami hodnotení štvorhry sú medzi ženami Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 29. priečke, Viktória Hrunčáková je na 127. a Rebecca Šramková na 181. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 108. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 211. mieste.


Zdroj: SITA.sk - Tenisové rebríčky po Roland Garros bez zmien na čele, stále vedú Sobolenková a Sinner © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rebríček ATP Rebríček WTA
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