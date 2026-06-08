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08. júna 2026
Juhokórejský brankár sa ospravedlnil za neúčasť pri narodení dcéry, prednosť dostali MS
Tagy: MS vo futbale 2026
Kim Seung-gyu sa pripravuje na svoj štvrtý svetový šampionát, no zmeškal dôležitú rodinnú udalosť. Juhokórejský futbalový brankár Kim Seung-gyu vyjadril ľútosť nad tým, že pre prípravu na svoje ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Kim Seung-gyu sa pripravuje na svoj štvrtý svetový šampionát, no zmeškal dôležitú rodinnú udalosť.
Juhokórejský futbalový brankár Kim Seung-gyu vyjadril ľútosť nad tým, že pre prípravu na svoje štvrté futbalové majstrovstvá sveta zmeškal narodenie svojej prvej dcéry. Tridsaťpäťročný gólman, ktorý má na konte 86 reprezentačných štartov, sa v Severnej Amerike pripravuje na úvodný duel šampionátu. Výber Kórejskej republiky už vo štvrtok nastúpi proti Česku.
„Je mi naozaj ľúto, že som nemohol byť pri mojej manželke počas pôrodu. Chcem z tohto šampionátu priniesť dobré výsledky ako svoje dary,“ povedal veterán novinárom v Mexiku brankár japonského klubu FC Tokio. Očakáva sa, že v juhokórejskom tíme bude na MS 2026 tímová jednotka.
"Na každých majstrovstvách sveta som bol s vedomím, že by mohli byť moje posledné. Teraz, vzhľadom na môj vek, to naozaj vyzerá ako môj záverečný turnaj,“ uviedol Kim.
Okrem Česka a Kórejskej republiky sú súčasťou základnej A-skupiny aj výbery Juhoafrickej republiky a domáceho Mexika.
Zdroj: SITA.sk - Juhokórejský brankár sa ospravedlnil za neúčasť pri narodení dcéry, prednosť dostali MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Juhokórejský futbalový brankár Kim Seung-gyu vyjadril ľútosť nad tým, že pre prípravu na svoje štvrté futbalové majstrovstvá sveta zmeškal narodenie svojej prvej dcéry. Tridsaťpäťročný gólman, ktorý má na konte 86 reprezentačných štartov, sa v Severnej Amerike pripravuje na úvodný duel šampionátu. Výber Kórejskej republiky už vo štvrtok nastúpi proti Česku.
„Je mi naozaj ľúto, že som nemohol byť pri mojej manželke počas pôrodu. Chcem z tohto šampionátu priniesť dobré výsledky ako svoje dary,“ povedal veterán novinárom v Mexiku brankár japonského klubu FC Tokio. Očakáva sa, že v juhokórejskom tíme bude na MS 2026 tímová jednotka.
"Na každých majstrovstvách sveta som bol s vedomím, že by mohli byť moje posledné. Teraz, vzhľadom na môj vek, to naozaj vyzerá ako môj záverečný turnaj,“ uviedol Kim.
Okrem Česka a Kórejskej republiky sú súčasťou základnej A-skupiny aj výbery Juhoafrickej republiky a domáceho Mexika.
Zdroj: SITA.sk - Juhokórejský brankár sa ospravedlnil za neúčasť pri narodení dcéry, prednosť dostali MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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