Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Medard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Juhokórejský brankár sa ospravedlnil za neúčasť pri narodení dcéry, prednosť dostali MS


Tagy: MS vo futbale 2026

Kim Seung-gyu sa pripravuje na svoj štvrtý svetový šampionát, no zmeškal dôležitú rodinnú udalosť. Juhokórejský futbalový brankár Kim Seung-gyu vyjadril ľútosť nad tým, že pre prípravu na svoje ...



Zdieľať
stvrtkove zapasy na ms vo futbale 8 676x470 8.6.2026 (SITA.sk) - Kim Seung-gyu sa pripravuje na svoj štvrtý svetový šampionát, no zmeškal dôležitú rodinnú udalosť.


Juhokórejský futbalový brankár Kim Seung-gyu vyjadril ľútosť nad tým, že pre prípravu na svoje štvrté futbalové majstrovstvá sveta zmeškal narodenie svojej prvej dcéry. Tridsaťpäťročný gólman, ktorý má na konte 86 reprezentačných štartov, sa v Severnej Amerike pripravuje na úvodný duel šampionátu. Výber Kórejskej republiky už vo štvrtok nastúpi proti Česku.

„Je mi naozaj ľúto, že som nemohol byť pri mojej manželke počas pôrodu. Chcem z tohto šampionátu priniesť dobré výsledky ako svoje dary,“ povedal veterán novinárom v Mexiku brankár japonského klubu FC Tokio. Očakáva sa, že v juhokórejskom tíme bude na MS 2026 tímová jednotka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Na každých majstrovstvách sveta som bol s vedomím, že by mohli byť moje posledné. Teraz, vzhľadom na môj vek, to naozaj vyzerá ako môj záverečný turnaj,“ uviedol Kim.

Okrem Česka a Kórejskej republiky sú súčasťou základnej A-skupiny aj výbery Juhoafrickej republiky a domáceho Mexika.


Zdroj: SITA.sk - Juhokórejský brankár sa ospravedlnil za neúčasť pri narodení dcéry, prednosť dostali MS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tenisové rebríčky po Roland Garros bez zmien na čele, stále vedú Sobolenková a Sinner
<< predchádzajúci článok
Van Persie nepokračuje na lavičke Feyenoordu Rotterdam, aj keď ho dostal do Ligy majstrov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 