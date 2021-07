Tenista Klein si zahrá na olympiáde v Tokiu dvojhru, zo singlového pavúka sa odhlásili viacerí hráči

Šanca pre Kleina

Mohol by prekvapiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa na OH v japonskom Tokiu predstaví okrem štvorhry aj v dvojhre. Ako informuje oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ) , dvadsaťtriročný Spišiak "profituje" z odhlásenia viacerých hráčov singlového "pavúka". Medzinárodná tenisová federácia (ITF) jedno z voľných miest ponúkla STZ. Lukáš Klein sa na OH dostal ako deblový partner Filipa Poláška "Dostal som email od ITF ohľadom možnosti pre Lukáša štartovať aj vo dvojhre. Vzhľadom k tomu, že Talian Matteo Berrettini sa z turnaja odhlásil, prišla táto šanca pre Lukáša. ITF žiadalo potvrdenie od STZ, že o toto miesto v súťaži máme záujem, ktoré sme im obratom poslali späť. Lukáš sa teda môže tešiť aj na svoju singlovú olympijskú premiéru," povedal športový riaditeľ Slovenského tenisového zväzu Vladimír Habas na webe STZ."Mám radosť, že sa Lukáš dostal aj do singlového pavúka. Patrí k našim najlepším mladým hráčom a myslím si, že by aj vo dvojhre mohol prekvapiť," poznamenal generálny sekretár STZ Igor Moška.Okrem Klein sa v dvojhre mužov na OH v Tokiu predstaví aj Norbert Gombos.