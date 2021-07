Agentúra AP si splietla národnosť dvoch kajakárov a prisúdila Slovákom na olympiáde v Tokiu štyri medaily

Slovinci nie sú Slováci

Lepší sú Nemci a Španieli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2021 - Slovenskí športovci získajú na olympijských hrách v Tokiu štyri medaily. Táto informácia je súčasťou rozsiahlej prognózy agentúry AP, ktorá niekoľko dní pred štartom najväčšieho športového sviatku odhadla mená medailistov vo všetkých disciplínach všetkých športových odvetví.Všetky štyri medaily Slovenska by sa mali podľa AP zrodiť vo vodných športoch, z toho až tri vo vodnom slalome a jedna v rýchlostnej kanoistike.Problém je v tom, že redaktori AP slovenskú národnosť prisúdili aj slovinským kajakárom Petrovi Kauzerovi a Eve Terčeljovej, ktorí by mal získať bronz v K1.V skutočnosti tak AP prognózuje Slovákom iba dva cenné kovy - striebro Matejovi Beňušovi v C1 a bronz štvorkajaku v rýchlostnej kanoistike v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek.Podľa AP by mal kanoista Beňuš obhájiť striebro z Ria de Janeiro 2016, zdolať by ho mal iba Nemec Sideris Tasiadis. Čo sa týka rýchlostných kanoistov v K4 na 500 m, lepší ako Slováci by mali byť iba zlatí Nemci a strieborní Španieli.Agentúra AP vo svojej predpovedi neuviedla ani jednu slovenskú medailu v minulosti úspešnej streľbe a ani v atletike, kde bude Matej Tóth obhajovať zlato z Ria v posledných chodeckých pretekoch na 50 km v histórii vrcholných atletických podujatí.