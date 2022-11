Tenistami roka sa stali Molčan a Schmiedlová, do Siene slávy pribudli ďalšie tri mená

Splnil si cieľ

Opäť získala trofej

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Alex Molčan Anna Karolína Schmiedlová sa stali Tenistami roka 2022, slovenská mužská jednotka uspela v ankete premiérovo, najvyššie postavená žena vo svetovom rebríčku sa tešila z víťazstva tretíkrát za sebou a celkovo po štvrtý raz. Za najlepších juniorov vyhlásili na stredajšom slávnostnom galavečeri v bratislavskom Národnom tenisovom centre Petra Benjamína Privaru a Nikolu Daubnerovú, talentom roka do 15 rokov je Mia Pohánková a tímom roka sa stali reprezentantky v Pohári Billie Jean Kingovej.Molčan zvíťazil v ankete, v ktorej hlasujú funkcionári Slovenského tenisového zväzu (STZ), členovia Siene slávy, tréneri a novinári, s celkovým ziskom 220 hlasov. S veľkým odstupom skončil druhý Norbert Gombos (72) a tretí Lukáš Klein (43). Molčan v sezóne 2022 zaznamenal finálové účasti na turnajoch ATP vo francúzskom Lyone a v marockom Marakéši, vo svetovom rebríčku mu aktuálne patrí 44. miesto."Cítim sa super. Keď som si pred pár rokmi prevzal cenu pre najlepšieho juniora, mal som predstavu, že raz vyhrám anketu Tenista roka. Som rád, že sa mi to podarilo. Sezóna priniesla pekné aj kostrbaté momenty, ale splnil som cieľ, ktorý som si vytýčil. Marián Vajda je obrovský prínos pre celý tím. Je to jeden z najlepších trénerov na svete a teší ma, že môžem s ním spolupracovať. Veľká vďaka patrí aj Karolovi Beckovi, ktorý mi odovzdal veľa poznatkov a chodí so mnou spolu s Mariánom na turnaje a kondičnému trénerovi Dávidovi Olaszovi," povedal 24-ročný Prešovčan v príhovore.Schmiedlová ovládla hlasovanie u žien s 208 hlasmi, druhá skončila Viktória Kužmová (90) a tretia Tereza Mihalíková (53). V uplynulej sezóne sa 96. hráčka sveta dostala do semifinále turnaja WTA v chorvátskej Makarskej a do finále turnaja ITF v Trnave."Vážim si, že som opäť získala trofej pre najlepšiu slovenskú tenistku. Chcela by som sa poďakovať môjmu trénerovi Ladislavovi Simonovi i kondičnému koučovi Ladislavovi Olaszovi, sú mojimi vzormi a rešpektujem ich. Vďaka patrí aj mojim rodičom, môjmu priateľovi Lukášovi Kleinovi a všetkým ľuďom, ktorí ma podržali v ťažkých časoch," uviedla 28-ročná Košičanka, ktorá uspela v ankete aj v rokoch 2015, 2020 a 2021.Do Siene slávy slovenského tenisu pribudli v stredu ďalšie tri mená - prvý prezident STZ v ére samostatnosti Peter Malovec, niekdajšia reprezentantka Slovenska v Pohári federácie Ľudmila Cervanová a bývalý slovenský reprezentant a finalista Davisovho pohára z roku 2005 Michal Mertiňák.