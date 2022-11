Je to brutálne frustrujúce, Japonci nám dali lekciu z efektivity, povedal nemecký tréner Flick

Historické víťazstvo

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká futbalová reprezentácia odštartovala majstrovstvá sveta v Katare šokujúcou prehrou 1:2 s Japonskom, o oba góly ázijskej krajiny sa paradoxne postarali hráči pôsobiaci v nemeckej najvyššej súťaži. Štvornásobní svetoví šampióni viedli 1:0 gólom Ilkaya Gündogana z pokutového kopu, ale Ritsu Doan z Freiburgu v 75. min vyrovnal stav na 1:1 a Takuma Asano z Bochumi o osem minút neskôr rozhodol o triumfe Japoncov v historicky prvom súťažnom zápase proti Nemcom."Je to historické víťazstvo a veľké prekvapenie aj pre našich hráčov," povedal japonský tréner Hadžime Morijasu, ktorý mal v zostave piatich futbalistov pôsobiacich v I. a II. bundeslige."Hrajú v náročných a prestížnych súťažiach, čo im pomohlo nabrať silu. Verím, že dve najvyššie nemecké ligy prispievajú k rozvoju japonský hráčov. Som za to veľmi vďačný," doplnil kouč Japonska.Za najlepšieho hráča stretnutia základnej E-skupiny v Dauhe vyhlásili japonského brankára Šuičiho Gondu, ktorý predviedol niekoľko veľkých zákrokov.Bojovali sme ako tím a musíme v tom pokračovaťNemci sú už na svojom dvadsiatom svetovom šampionáte a len tretíkrát prehrali vo svojom prvom súboji na turnaji. Bodovo naprázdno vyšli predtým aj v roku 1982 v dueli proti výberu Alžírska a v roku 2018 proti Mexičanom."Je to brutálne frustrujúce, a to nielen pre hráčov, ale aj pre realizačný tím. Vedúci gól sme si viac než zaslúžili. Potom nám však Japonci dali lekciu z efektivity," skonštatoval sklamaný tréner Nemcov Hans-Dieter Flick Jeho zverenci mali v dueli proti Japonsku 76-percentné držanie lopty, no zhoršili si historickú bilanciu v otváracích zápasoch na MS na 13 triumfov, 4 remízy a 3 prehry.