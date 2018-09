Tenistka Osaková treťou semifinalistkou na US Open

Japonská tenistka Naomi Osaková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. septembra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa stala treťou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále ako nasadená dvadsiatka deklasovala Ukrajinku Lesiu Curenkovú za 58 minút 6:1, 6:1 a prvýkrát v kariére postúpila na podujatí veľkej štvorky medzi elitné kvarteto. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke nočného zápasu medzi domácou Američankou Madison Keysovou a Španielkou Carlou Suarezovou Navarrovou.Osaková proti Curenkovej potvrdila úlohu papierovej favoritky, ťažila z kvalitného podania a agresívnej celodvorcovej hry. Japonke vyšiel úvod zápasu, keď v druhom geme prelomila Curenkovej servis a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0. Ukrajinka sa nevedela dostať do správneho rytmu, robila priveľa nevynútených chýb. V šiestom geme opäť stratila podanie a prvý set sa stal korisťou Osakovej. Aj druhé dejstvo bolo jasne v réžii ázijskej hráčky, ktorá v siedmom geme premenila hneď prvý mečbal.Osaková počítala s tým, že jej Curenková bude klásť oveľa väčší odpor.uviedla víťazka turnaja WTA v kalifornskom Indian Wells v pozápasovom rozhovore s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.ženy - dvojhra - štvrťfinále:Naomi Osaková (20-Jap.) - Lesia Curenková (Ukr.) 6:1, 6:1