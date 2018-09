Basketbalisti Levíc v Alpsko-jadranskom pohári už poznajú súperov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žreb skupinovej fázy Alpsko-jadranského pohára 2018/2019:



A-skupina: BK Levickí Patrioti, UBSC Raiffeisen Graz (Rak.), BK ARMEX Děčín (ČR), Egis Körmend (Maď.)



B-skupina: Arkadia Traiskirchen Lions (Rak.), USK Praha (ČR), KK Vrijednosnice Osijek (Chor.), Hopsi Polzela (Slov.)



C-skupina: BK Klosterneuburg Dukes (Rak.), Basket Brno (ČR), KK Škrljevo (Chor.), Zalakerámia ZTE KK (Maď.)



D-skupina: BC Hallmann Viedeň (Rak.), SLUNETA Ústí nad Labem (ČR), GTK Gliwice (Poľ.), Šenčur GGD (Slov.)

Program Levických Patriotov v A-skupine Alpsko-jadranského pohára 2018/2019:



27. septembra o 18.00 h: BK ARMEX Děčín – BK Levickí Patrioti



10. októbra o 18.00 h: BK Levickí Patrioti – BK ARMEX Děčín



31. októbra o 18.00 h: UBSC Raiffeisen Graz – BK Levickí Patrioti



13. novembra o 18.00 h: Egis Körmend – BK Levickí Patrioti



11. decembra o 18.00 h: BK Levickí Patrioti – Egis Körmend



18. decembra o 18.00 h: BK Levickí Patrioti – UBSC Raiffeisen Graz





Viedeň 5. septembra (TASR) - Štvrtý ročník Alpsko-jadranského pohára basketbalistov bude mať v sezóne 2018/2019 len jedného zástupcu zo Slovenska. Úradujúci majster BK Levickí Patrioti sa predstaví v A-skupine proti rakúskemu Grazu, českému Děčínu a maďarskému Körmendu. Rozhodol o tom žreb vo Viedni.Levice budú obhajovať striebro z predchádzajúcej sezóny. Nad ich sily bol vo finále slovinský Zlatorog Laško, ten sa tentoraz rozhodol do súťaže neprihlásiť. Celkovo sa predstavia v Alpsko-jadranskom pohári (AAC) zástupcovia siedmich krajín – Slovensko (Levice), Slovinsko (Šenčur, Polzela), Rakúsko (Viedeň, Graz, Traiskirchen, Klosterneuburg), Česko (Praha, Děčín, Ústí nad Labem, Brno), Chorvátsko (Škrljevo, Osijek), Maďarsko (Körmend, Zalaegerszeg) a Poľsko (Gliwice). V hre bola aj účasť druhého zástupcu z SBL, no MBK Rieker Com-Therm Komárno sa na poslednú chvíľu rozhodol neprihlásiť.Hrať sa bude v skupine klasickým spôsobom – každý s každým, do vyraďovacej fázy postúpia tímy na prvých dvoch miestach. V ďalších fázach sa bude hrať dvojzápas (doma – vonku), meno nového šampióna AAC bude známe v marci 2019.povedal tréner Levíc Teo Hojč.