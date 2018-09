Tenistka Schiavoneová ukončila aktívnu kariéru

Na snímke talianska reprezentantka Francesca Schiavoneová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. septembra (TASR) - Talianska tenistka Francesca Schiavoneová ukončila aktívnu kariéru. Šampiónka Roland Garros z roku 2010 oznámila tento krok počas záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open.citovala agentúra AP slová trojnásobnej víťazky Pohára federácie, ktorá v roku 2011 bola svetovou štvorkou.Schiavoneová sa zapísala do tenisovej histórie ako aktérka najdlhšieho grandslamového zápasu ženskej dvojhry. V januári 2011 na Australian Open v Melbourne zdolala Rusku Svetlanu Kuznecovovú za 4 hodiny a 44 minút 6:4, 1:6, 16:14.