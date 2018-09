Cyklisti Froome a Thomas končia sezónu, na MS nepôjdu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. septembra (TASR) - Špičkoví britskí cyklisti Chris Froome a Geraint Thomas sa nepredstavia na tohtoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa od 22. do 30. septembra uskutočnia v rakúskom Innsbrucku.Pred stredajšou štvrtou etapou Tour of Britain to podľa cyclingnews.com povedal športový riaditeľ ich zamestnávateľa Team Sky.potvrdil Brett Lancaster.