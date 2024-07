Tenistke Swiatekovej sa vyplatila trpezlivosť a nasadenie, na štvrťfinále sa chce pripraviť hlavne takticky

Ťažký duel proti čínskej súperke

Posledná postupujúca

31.7.2024 (SITA.sk) - Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila na olympijských hrách v Paríži už do štvrťfinále ženskej dvojhry. V utorňajšom osemfinále triumfovala nad Číňankou Wang Si-jü 6:3, 6:4 a súboji o postup do bojov o medaily na ňu čaká v stredu popoludní Američanka Danielle Collinsová.Pre svetovú jednotku Swiatekovú to proti čínskej súperke nebol ľahký duel. Ázijčanka viackrát Poľke strpčila život. Swiateková sa však postupne „rozbehla“ a naďalej môže pomýšľať na olympijský triumf na parížskej antuke, odkiaľ má v zbierke štyri tituly na grandslamovom Roland Garros.„Nikdy to v žiadnom súboji nie je len o jednej hráčke. Bola som si vedomá, že moja súperka vie hrať skvelý tenis. Chcela som však hrať v nasadení, byť trpezlivá, nespomaľovať a v správnych momentoch zatlačiť. Takže si myslím, že moje nasadenie fungovalo a v dôležitých chvíľach som bola na kurte istejšia,“ povedala 23-ročná rodáčka z Varšavy.Swiateková postúpila do štvrťfinále ženskej dvojhry v Paríži ako posledná, a tak na prípravu na ďalší duel nebude mať veľa času. Podmienky vo francúzskej metropole budú v stredu o to náročnejšie, že ortuť teplomera by mala stúpnuť nad 35 stupňov Celzia a dokonca by mohla atakovať štyridsiatku. Swiateková sa však na podmienky nedíva a radšej sa sústredí na súperku.„Hrali sme spolu už veľakrát, takže navzájom poznáme svoju hru. Na antuke sme sa však nikdy nestretli. Musím sa preto pripraviť takticky. Viem, že to nebude ľahké. Každý, kto je vo štvrťfinále, tvrdo 'makal', aby tu mohol byť,“ skonštatovala Swiateková pre informačný servis OH 2024.